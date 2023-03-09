''Бить надо не по инфраструктуре'': россияне обрадовались ракетным ударам по Украине и размечтались о ''новых целях''

Фанаты Кремля порадовались новой волне ракетных ударов российских военных преступников по Украине, совершенных в ночь на 9 марта. Сторонники "СВО" заявили, что такие атаки должны происходить каждую ночь, ракет было выпущено "слишком мало", а отдельные персонажи требовали "стереть всех украинцев в порошок".

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Соответствующие комментарии россияне оставили под постами в одном из популярных пропагандистских Telegram-каналов утром в четверг, 9 марта. Напомним, взрывы слышали жители многих регионов Украины, а в Золочевском районе Львовской области известно минимум о четырех погибших. Есть жертва также на Днепропетровщине.

Но жертв пропаганды не волнует смерть гражданских лиц или нарушение законов и обычаев войны со стороны ВС РФ. "Мало, надо больше! Чтобы головы поднять боялись!" "Хорошо, но мало", "Правильно, хотели же декоммунизацию", – пишут интернет-пользователи – россияне.

Некоторые считают, что цели ракетных атак должны быть другими. "Бить надо не по инфраструктуре, а по тем, кто принимает решения. Так все закончится быстрее и меньшей кровью", – заявил один из комментаторов.

Другой написал, что пуск ракет – это пожелание украинцам "с добрым утром". "Это надо делать день и ночь ежедневно, а не эпизодически", – уверен еще один житель РФ.

Есть и просто жуткие комментарии. Их авторы осознанно выступают за уничтожение граждан Украины и даже требуют этого.

"Их уже не перевоспитать, они взяли курс на уничтожение собственной страны", "Е**шьте х*хл*в мразотных всех без разбора", "Мало, мало!!! Не останавливаться, привлечь всю стратегическую авиацию. Стереть укр*бандер*вскую мразь в порошок!" – пишут россияне.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ночью 9 марта оккупационные войска устроили массированную атаку, запуская и дроны-камикадзе Shahed, и ракеты. В результате во многих областях Украины начались экстренные отключения электроэнергии. Есть погибшие и раненые мирные жители.

– Оккупированная Запорожская АЭС из-за повреждения последней линии связи оказалась полностью обесточена, что грозит аварией. Пока потребности объекта обеспечивают генераторы, их топлива должно хватить на 10 дней.

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