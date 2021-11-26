Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с участием грузовика в Харькове

После масштабной смертельной аварии с участием фуры в Харькове в городскую больницу скорой и неотложной помощи обратились четверо пострадавших. Двоим оказали первую помощь и отправили на амбулаторное лечение, еще двое остаются в больнице. Водителя фуры в неотложке охраняют сотрудники полиции.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на заместителя главврача больницы Андрея Соцкого, пишет Newsroom. Отмечается, что одного из пострадавших мужчин госпитализировали в отделение нейрохирургии. Его жизни ничего не угрожает. У водителя фуры – рана локтевого сустава.

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При этом, как сообщили в МВД Украины, спасатели уже ликвидировали последствия ДТП – при помощи спецтехники убрали грузовик с раздавленного автомобиля, а затем срезали его крышу и деблокировали погибших для проведения дальнейших следственных действий.

К ликвидации последствий ДТП от ГосЧС привлекли 20 человек личного состава и 5 единиц спасательной техники.

Напомним, авария произошла 25 ноября на въезде в Харьков. Там столкнулись три легковых автомобиля и два грузовика. Один из них раздавил автомобиль службы такси. Погибли три человека – двое взрослых и трехлетняя девочка.

Проигнорировав красный сигнал светофора, водитель грузовика MAN врезался в легковушку Chevrolet. В результате часть прицепа отбросило на другой грузовик, а сам MAN перевернулся и раздавил такси с пассажирами. В машине находился 49-летний водитель, 3-летний ребенок и его 49-летняя бабушка.

Водитель фуры задержан. Ему сообщат о подозрении после прохождения проверки на состояние наркотического и алкогольного опьянения. Виновнику может грозить до 10 лет лишения свободы.

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