В Харькове загорелась машина коммунальщиков, люди выпрыгивали на ходу из огня. Видео

Автомобиль "Харьковводоканала" во время движения загорелся. Из-за этого сотрудникам коммунального предприятия, которых также охватил огонь, пришлось выпрыгивать на ходу.

Происшествие случилось на улице Библика в Харькове. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "ХС Харьков" (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

На кадрах, снятых водителем авто, которое ехало за коммунальщиками, видно, что из машины начали выпрыгивать сотрудники коммунального предприятия. Внутри будки вспыхнул пожар, который охватил и людей.

Видео дня

Директор Центра экстренной помощи Виктор Забашта рассказал "Суспільному", что к медикам никто не обращался после этого ЧП.

В свою очередь директор "Харьковводоканала" Виталий Панов добавил, что никто не пострадал. Также на предприятии проводят служебное расследование по данному инциденту.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 ноября в Харькове перевернулся грузовик и раздавил такси, которое попало под полуприцеп. В легковушке находилось три человека.