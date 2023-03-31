Врачи Охматдета подарили защитникам Украины прицелы и прибор ночного видения: средства собрали на ярмарке. Видео

Врачи Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" отблагодарили защитников Украины, подарив им прицелы и прибор ночного видения. Современное оборудование приобрели за средства, которые собрали во время ярмарки под лозунгом "Масленица идет – победу несет".

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Акция совпала с годовщиной начала полномасштабного вторжения в Украину, руководство медучреждения имело целью сделать полезное для государства и воинов, а также поддержать моральный дух в больнице, объединить всех врачей и работников ради победы. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью Командования Объединенных сил ВСУ (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Это была ярмарка-продажа, к которой готовились очень тщательно. Вышел настоящий праздник и для врачей, и для персонала, и для маленьких пациентов и их родителей. Было весело и интересно. Соответствующая комиссия сделала подсчет средств и определила победителей. Всего собрали более 100 тысяч гривен. Затем обратились к военным с предложением приобрести за полученные средства то, что наиболее нужно", – рассказал гендиректор Охматдета Владимир Жовнир.

Оборудование было передано командующему Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанту Сергею Наеву, который поблагодарил медиков и персонал детской больницы за оказанную помощь. Он отметил, что все приборы перепадут в военные подразделения, выполняющие задачи на границе с РФ.

"Мы их обязательно будем использовать для защиты наших воинов и нашей победы", – заверил Наев.

Отмечается, что ныне особая категория больных, находящихся на стационарном лечении в Охматдете, – это дети, получившие ранения в результате военной агрессии РФ против Украины.

Командование ОС долгое время занимается маленькими пациентами больницы: организовывает праздничные театральные и цирковые представления, интерактивные развивающие игры, и, конечно же, дарит сладости.

Медучреждение уже неоднократно получало от военных помощь в оборудовании лечебных палат и реабилитационного центра, а также важное медицинское оборудование.

Недавно военнослужащие тоже посетили Охматдет не с пустыми руками: каждый ребенок получил сладкий подарок, а те, кому сладости употреблять не желательно, – игрушку или книгу.

Поддержку мероприятию оказал ЧАО "Днепропетровский комбинат пищевых концентратов" (торговая марка "Золотое зерно") и БУ БФ "Защитить будущее".

"Мы с подарками передаем детям часть наших мечтаний. Чтобы все, кто здесь лечится, обязательно поправились, чтобы дети жили полноценной жизнью и чтобы их ждало только светлое будущее. Мы делаем все, чтобы детство было настоящим", – подчеркнул генерал- лейтенант Сергей Наев.

Как сообщал OBOZREVATEL, читатели Obozrevatel вместе с Favbet приобрели два автомобиля для защитников Украины. Внедорожник Mitsubishi L-200 и микроавтобус Volkswagen Transporter T5 уже передали аэроразведчикам на передовую.

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