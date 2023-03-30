Читатели Obozrevatel вместе с Favbet приобрели два авто для защитников Украины: транспорт уже на передовой

Интернет-издание OBOZREVATEL отправило на передовую внедорожник Mitsubishi L-200 и микроавтобус Volkswagen Transporter T5 для подразделения аэроразведки, в котором служат наши коллеги. Средства на приобретение транспорта помогли собрать читатели, а также благотворительный фонд Favbet Foundation.

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Авто уже выполняют боевые задания на фронте. А коллектив издания и наши сотрудники-воины благодарят каждого за эту неоценимую помощь защитникам Украины.

Сбор на покупку двух автомобилей для аэроразведчиков из состава 25-й ОПГБр АЭМБ, которые отличились во время освобождения Харьковщины, а ныне приближают освобождение Донбасса, был объявлен еще зимой. Нужно было собрать несколько тысяч гривен и приобрести технику, к характеристикам и состоянию которой, учитывая боевые задачи воинов, озвучивались достаточно жесткие требования.

Но мы поставили цель и справились с ней благодаря нашим читателям. Совместными усилиями удалось собрать 220 тысяч гривен. А закрыть сбор помог президент благотворительного фонда Favbet Foundation Андрей Матюха.

Так что сегодня приобретенные с вашей помощью Mitsubishi L-200 и Volkswagen Transporter T5 уже находятся на передовой. Как только авто опробовали их новые владельцы, они послали небольшой фотоотчет.

Мы передаем большую благодарность от воинов всем, кто приложил усилия к сбору гривной или по крайней мере репостом. Ведь ничто так не мотивирует защитников на передовой, как ощущение надежной поддержки со стороны соотечественников в тылу.

Как сообщал OBOZREVATEL, к годовщине противостояния полномасштабному вторжению РФ платформа UNITED24 и ГП "АРТЕМСІЛЬ" представили специальную партию соли "Міць. Українська кам’яна". Благодаря ее продаже было собрано более 58,5 млн. грн. на дроны-камикадзе для ГУР Минобороны Украины.

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