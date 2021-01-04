Лікарі на Донбасі показали, як борються з коронавірусом у ЗСУ. Відео

У зоні бойових дій на Донбасі на COVID-19 захворіло вже понад 1000 захисників України. Однак навіть в умовах війни медики намагаються максимально боротися з пандемією. Так, у будівлі колишнього пологового будинку вони облаштували шпиталь, який спочатку використовувався як гуртожиток.

Крім того, як пише ТСН, вони налагодили максимально швидке тестування військових на небезпечну інфекцію. Тому воїни можуть дізнатися результат набагато швидше, ніж цивільні (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

За словами лікарів, під розміщення інфікованих коронавірусом виділили цілий поверх, однак наразі туди госпіталізували 13 пацієнтів. Зараз хворих у лавах захисників на передовій стало менше, оскільки багато хто вже встиг перехворіти.

Один із хірургів також розповів, що замість операційної опинився у палаті як пацієнт через зараження. Чоловік зазначив, що коронавірус у нього виявили, оскільки лікарів постійно тестують.

"Це обов'язкова процедура, коли людина повертається з відпустки або з відрядження. У мене виявився позитивний тест", – зазначив він.

Раніше ж інфікованих медиків із передової одразу відправляли у Харків. Однак тепер туди везуть лише тих, у кого надто важкий перебіг хвороби.

Що стосується оплати праці в персоналу шпиталю, то вона дещо відрізняється, але медики запевнили, що відчувають надбавку.

"Якщо перевищує за добу 15 хвилин, то лікар має отримувати за добу 500 гривень. Якщо лікар-консультант, то менше вдвічі. Тобто так, суттєво дуже", – поділилася інфекціоністка Олена Пасюк.

За словами медичних працівників, загалом через їхній шпиталь пройшло близько 200 захисників, заражених коронавірусом. Після легкої форми хвороби всі пацієнти отримували 10 днів відпустки, а після ускладнення у вигляді запалення легень – 30 днів для відновлення організму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше волонтерка Наталя Воронкова поскаржилася на те, що ізолятори ЗСУ нібито не підготовлені для боротьби з пандемією COVID-19 за правилами. Також вона заявила про брак кадрового резерву військових медиків.