Врачи дают хорошие прогнозы: тяжелораненая 11-летняя Настя из Харьковщины прошла курс реабилитации от Фонда Рината Ахметова

Настя была на тренировке по карате, когда неподалеку раздались взрывы. Российский КАБ разорвался в 50 метрах от здания. С руки 11-летней жительницы Харьковщины извлекли металлические обломки. Недавно девочка прошла курс физической и психологической реабилитации Фонда Рината Ахметова в санатории на Закарпатье.

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"Благодарим Фонд за работу и за то, что откликнулись на нашу заявку! Врачи дают хорошие прогнозы. Ей уже можно понемногу нагружать руку. И работа с психологом в санатории дает положительную динамику", – говорит мать девочки Юлия.

По ее словам, сейчас Настя уже забывает подробности того ужасного дня. В первое время вообще не могла говорить по этой теме.

"Я здесь хожу каждый день на разные процедуры. Моя любимая – плавать в бассейне. А мне еще нравится еда", – делится впечатлениями Настя.

Девочка влюбилась в Закарпатье с первого взгляда. Она говорит, что мечтает здесь жить и рисовать персонажей для игр или мультфильмов.

В рамках программы "Лечение и реабилитация раненых взрослых" Фонд Рината Ахметова оказывает помощь жителям Украины, пострадавшим в результате вражеских обстрелов жилых районов: это лечение, реабилитация, психологическая помощь.

С 2014 года Фонд предоставил помощь по лечению и реабилитации более 11 тысяч украинцев.

Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, пишите в мессенджер Фонда или звоните по телефону на бесплатную горячую линию 0 800 509 001 (линия работает с понедельника по пятницу).