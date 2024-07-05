Поездка Орбана к Путину: чем закончатся игры в миротворчество премьера Венгрии

Спустя три дня после поездки в Киев, в ходе которой глава правительства Венгрии Виктор Орбан предложил украинской стороне прекратить огонь и начать мирные переговоры с Россией, он отправился с аналогичным визитом в Москву, к Путину. Где снова с упорством, достойным лучшего применения, продолжил продвигать тему "миротворчества". О том, чего хочет добиться Орбан в результате таких поездок и удастся ли ему достичь своих целей, читайте в материале OBOZ.UA.

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Шок для Брюсселя

Слухи о возможной поездке Виктора Орбана в Москву начали распространяться в четверг, 4 июля. И это явно вызвало серьезное удивление в Евросоюзе. Премьер-министр Польши Дональд Туск опубликовал в соцсети Х (Twitter) сообщение следующего содержания: "Слухи о вашем визите в Москву не могут быть правдой, Виктор Орбан, или могут?". Будапешт до последнего момента не давал официального подтверждения, и с поездкой в Москву всех фактически поставил перед фактом.

Такой финт Орбана вызвал бурную реакцию среди руководства ЕС, ведь напомним, что Венгрия с 1 июля главенствует в Евросоюзе. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отреагировал на дипломатическую "фронду" главы правительства Венгрии следующим образом: "Визит Орбана в Москву подпадает исключительно под двусторонние отношения между Венгрией и Россией. Позиция Европейского совета по войне России против Украины исключает официальные контакты между ЕС и президентом Путиным. Таким образом, премьер-министр Орбан не представляет ЕС".

На визит Орбана в Москву отреагировал и канцлер Германии Олаф Шольц. В соцсети X он указал о четкой позиции ЕС в отношении России. "Виктор Орбан отправляется к Путину как премьер-министр Венгрии. Европейский совет по вопросам внешней политики будет представлять Шарль Мишель. Позиция ЕС предельно ясна: мы осуждаем российскую агрессивную войну. Украина может рассчитывать на нашу поддержку", - написал Шольц.

Критические высказывания в адрес Орбана озвучили и представители других стран Европы. Отметился даже генсек НАТО Йенс Столтенберг, который подчеркнул, что Орбан не представляет Альянс в Москве, а только свою страну, и напомнил венгерскому премьеру, что "территориальная целостность Украины должна соблюдаться".

Впрочем, похоже, для Орбана такая реакция Запада была ожидаема. Более того, несмотря на откровенный негатив по отношению к собственной персоне, он явно пытается использовать его с целью зарекомендовать перед Путиным себя как идеального переговорщика.

Может ли Орбан стать посредником?

В ходе встречи с так называемым президентом РФ Владимиром Путиным Орбан сделал акцент на следующем: дескать, количество стран, которые готовы говорить "с обеими сторонами конфликта", заканчивается. Он отметил, что "Венгрия скоро станет единственной страной в Европе, которая сможет вести диалог и с Россией, и с Украиной".

Иными словами, Орбан всячески пытается застолбить за собой статус "миротворца".

Сразу после визита венгерского политика в Киев народный депутат Украины, председатель парламентского Комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко в комментарии OBOZ.UA прямо заявил о невысоких шансах Орбана на реализацию его схемы.

"Может ли Орбан быть посредником в переговорах между Украиной и РФ? Я очень в этом сомневаюсь. Дело в том, что, во-первых, он – союзник Кремля в Европе. То есть он не является нейтральной стороной, которая могла бы предупредить о нейтральном процессе. Во-вторых и в-главных, он не оказывает влияния на Кремль, а Кремль оказывает влияние на него", - сказал Мережко.

Тем не менее, венгерский премьер уперто гнет свою линию, не считаясь с имиджевыми потерями. Тем более, что в ЕС он и так давно забронировал себе статус пророссийской "белой вороны".

Директор Института центральноевропейской стратегии Дмитрий Тужанский обращает внимание на следующие моменты:

"Сейчас это игра на:

1) собственную роль посредника между Москвой, Пекином и Вашингтоном (под Трампа), которым Орбан пока не является, но стремится стать. Раньше Орбан подбивал на это Папу Римского, но ничего не вышло;

2) лидера европейских популистов-трампистов, когда твое позиционирование должно быть не сугубо проукраинским или пророссийским, а условный третий путь, когда ты можешь договориться с обоими и принести Европе мир. Короче, трампизм в чистом виде".

Впрочем, без финансовой поддержки со стороны Брюсселя – а именно Евросоюз фактически является главным донором Венгрии – такая игра Орбана может обернуться для него крайне болезненным провалом. И к большому облегчению Киева, нынешняя консолидация ЕС по отношению поддержки Украины и нежелание вестись на путинские ультиматумы делает нынешнюю затею Орбана малореальной.