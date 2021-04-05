Нужно ли ждать 90 дней? Врач сказал, когда лучше сделать вторую прививку от COVID-19

Измерение уровня антител после прививки от коронавируса вакциной CoviShield не имеет смысла. А интервал между первым и вторым уколом следует сократить и не ждать, пока пройдет 3 месяца.

Такие мнения в комментарии OBOZREVATEL высказал врач-иммунолог Борис Донской. "Минздрав решил, что вторая инъекция будет делаться через 90 дней. Как по мне, это не совсем правильно. Слабенькая защита весь этот период может привести к тому, что многие пациенты за эти 90 дней заболеют", – уверен медик.

По его словам, уровень антител после первой прививки не следует проверять по нескольким причинам. Во-первых, из этого нельзя делать каких-то выводов, во-вторых, не все тест-системы настроены на выявление антител к спайк-протеину, которые образуются после прививки вакциной CoviShield.

"Антитела можно проверять только из любопытства, но особых клинических выводов из этого делать нельзя, и нет смысла. Антитела после прививки CoviShield существуют только к спайк-протеину, и не все тест-системы ориентированы на эти антитела", – объяснил Донской.

"Наличие антител к спайк-белку является положительным признаком прививки, это означает, что иммунная система начала отвечать. Однако уровень антител, который будет гарантировать неинфицирование, мы еще не знаем. Это может быть обнаружено только клиническими наблюдениями, только экспериментальным путем. Производитель декларирует, что более или менее эффективная защита сформируется после второй бустерной иммунизации. После второй болеют гораздо реже", – добавил врач.

Донской также объяснил, почему срок между двумя прививками следует максимально сократить. Говоря о сроке в 90 дней, определенном Минздравом, он заметил: "Возможно, это вызвано тем, что нет препарата, чтобы делать бустерную иммунизацию через 3-4-5 недель, и таким образом проблему откладывают. Однако, на мой взгляд, при наличии вакцины эти сроки надо было бы минимизировать, чтобы максимально быстро человек получил вторую дозу".

"Пусть у него будет иммунная память не на 5 лет, а на 1,5-2 года. Лучше иметь более кратковременную память, но сейчас, чем долго ждать второй дозы, но иметь кучу шансов за это время заболеть", – отметил Донской.

Он не стал называть конкретный срок между двумя прививками, однако, сказал, что следует выбирать наиболее рациональный вариант, исходя из опыта иммунизации от коронавируса в мире. "Можно не через 2 недели, а через 3, можно не через 3, а через 4 недели", – предположил медик.

Он также прокомментировал опасения, что якобы вакцина CoviShield может вызвать проблемы со свертыванием крови.

"Если CoviShield и имеет отношение к каким-то проблемам со свертыванием крови, все равно это происходит в одном случае на миллион. Не надо сразу бежать и делать коагулограмму", – подчеркнул медик.

Как писал OBOZREVATEL: