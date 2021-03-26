В Минздраве объяснили, почему изменили интервал между дозами вакцины CoviShield

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
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Вакцинация в Украине

Поскольку по результатам наблюдения эффективность двух доз и иммуногенность вакцины CoviShield растут с увеличением интервала между введением доз, Всемирная организация здравоохранения рекомендовала увеличить интервал между дозами до 8-12 недель.

В результате Национальная техническая группа экспертов по иммунопрофилактике в Украине рекомендовала Министерству здравоохранению использовать наиболее удаленный из разрешенных инструкцией производителя сроков введения второй дозы вакцины – 12 недель, сообщил 26 марта главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге.

Он отметил, что такие же рекомендации предоставили своим министерствам НТГЕИ Великобритании, Канады, Германии и Франции.

"Указанное решение НТГЕИ было принято Министерством здравоохранения. И после этого изменена стратегия к использованию первой партии вакцины CoviShield, которая поступила в Украину в размере 500 тысяч", – сказал Ляшко.

Ранее планировалось использовать 250 тысяч доз вакцины за 28 дней и на 29 день вернуться к проведению повторной прививки.

"С учетом полученных данных – пока все 500 тысяч используются для первой прививки, а для повторной второй прививки будет использоваться вакцина AZ из следующих поставок. Вторая прививка по плану у нас будет не раньше 20 чисел мая", – пояснил главный санитарный врач.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, инактивированная вакцина против коронавируса от компании Sinovac Biotech, которая поступила в Украину, является однодозной. То есть в одном флаконе содержится количество препарата, необходимое для прививки одного человека.

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