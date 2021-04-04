Врач – о статистике COVID-19: в Украине может быть около 100 тысяч в сутки

Суточные показатели новых случаев заражения коронавирусом в Украине могут быть в пять раз выше, чем в официальной статистике.

Об этом в интервью "Телеграфу" заявил главный врач медицинского центра "Биокурс" во Львове Тарас Жиравецкий. По его словам, речь может идти о 100 тысячах заболевших.

"Вероятно, случаев (заболевания) где-то в пять раз больше. Так что может быть порядка 100 тысяч новых случаев ежедневно. Именно поэтому мы имеем 5% тяжелых пациентов, которые попадают в стационар – 5 тысяч госпитализаций. У нас официально 15-20 тысяч новых случаев, если бы при такой заболеваемости была такая высокая госпитализация, то это было бы крайне сложное заболевание", – пояснил врач.

По словам Жиравецкого, по остальным показателям – количеству госпитализаций и летальных случаев – статистика соответствует действительности.

"Хотя, количество может быть немного больше за счет того, что не все случаи коронавируса фиксируются", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 3 апреля было зарегистрировано 13 738 новых случаев коронавирусной болезни. Общее количество за все время пандемии достигло 1 745 709.