В Украине с COVID-19 госпитализировали более 5,5 тысяч человек

В Украине за минувшие сутки, 3 апреля, зарегистрировано 13 738 новых случаев коронавирусной болезни. В частности, заболели 504 ребенка и 216 медработников. За все время пандемии в Украине заразилось 1 745 709 человек.

Об этом в Facebook сообщил глава Минздрава Максим Степанов. Также за сутки госпитализированы – 5 545 человек, летальных случаев – 258 (34 333), выписаны – 4 657 (всего 1 347 1931).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1388), Днепропетровской (1143), Одесской (1075), Хмельницкой (1060) и Львовской (865) областях.

Осуществлен тестирований в сутки – 75 538 (в частности методом ПЦР – 36 311, методом ИФА – 9 030, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 30 197).

Также за сутки 3 919 человек привито против COVID-19. 290 566 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу – 290 564 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 2 человека.

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

Киев – 552 случая / 720 прививок;

Винницкая область – 397 случаев / 110 прививок;

Волынская область – 226 случаев / 210 прививок;

Днепропетровская область – 1143 случая / 290 прививок;

Донецкая область – 668 случаев / 140 прививок;

Житомирская область – 616 случаев / 80 прививок;

Закарпатская – 287 случаев / 30 прививок;

Запорожская область – 328 случаев / 40 прививок;

Ивано-Франковская область – 234 случая / 179 прививок;

Киевская область – 804 случая / 0 прививок;

Кировоградская область – 171 случай / 80 прививок;

Луганская область – 56 случаев / 140 прививок;

Львовская область – 865 случаев / 240 прививки;

Николаевская область – 386 случаев / 130 прививок;

Одесская область – 1075 случаев / 160 прививок;

Полтавская область – 194 случая / 110 прививок;

Ривненская область – 330 случаев / 50 прививок;

Сумская область – 762 случая / 40 прививок;

Тернопольская область – 505 случаев / 130 прививок;

Харьковская область – 1388 случаев / 440 прививок;

Херсонская область – 186 случаев / 0 прививок;

Хмельницкая область – 1060 случаев / 200 прививок;

Черкасская область – 646 случаев / 160 прививок;

Черновицкая область – 304 случая / 180 прививок;

Черниговская область – 555 случаев / 60 прививок.

По состоянию на 3 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 403 066 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, названы три области Украины, в которых еще не превышен уровень COVID-госпитализаций.