Лікар – про статистику COVID-19: в Україні може бути близько 100 тисяч на добу

Добові показники нових випадків зараження коронавірусом в Україні можуть бути в п'ять разів вище, ніж в офіційній статистиці.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" заявив головний лікар медичного центру "Біокурс" у Львові Тарас Жиравецький. За його словами, може йтися про 100 тисяч хворих.

"Ймовірно, випадків (захворювання) десь в п'ять разів більше. Тож може бути близько 100 тисяч нових випадків щодня. Саме тому ми маємо 5% важких пацієнтів, які потрапляють в стаціонар – 5 тисяч госпіталізацій. У нас офіційно 15-20 тисяч нових випадків, якби за такої захворюваності була така висока госпіталізація, то це було б вкрай складне захворювання", – пояснив лікар.

За словами Жиравецького, за іншими показниками – кількості госпіталізацій і летальних випадків – статистика відповідає дійсності.

"Хоча, кількість може бути трохи більше за рахунок того, що не всі випадки коронавірусу фіксуються", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 3 квітня було зареєстровано 13 738 нових випадків коронавірусної хвороби. Загальна кількість за весь час пандемії досягла 1 745 709.