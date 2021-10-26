Впервые за 48 лет: на Виннитчине по программе Зеленского отремонтируют трассу на Киев

В Винницкой области впервые за 48 лет ремонтируется трасса Р-17 Белая Церковь – Тетиев – Липовец – Гуменное – /М-12/, ведущая из региона в столицу. Ремонт проходит по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Сдать первый участок планируется до конца года. Об этом сообщает в Facebook глава Винницкой ОГА Сергей Борзов.

"До конца года будут отремонтированы 15 км дороги. Остальное – в следующем строительном сезоне", – говорится в посте Борзова.

Дорога Р-17 Белая Церковь – Тетиев – Липовец – Гуменное – /М-12/ проходит по территории Киевской и Винницкой областей, ее протяженность – почти 170 км.

Напомним, Президент Владимир Зеленский ранее сообщил о планах в этом году обновить и построить по программе "Большая стройка" 4500 км дорог национального значения и 2000 км местных по всей Украине.