'Впереди у него была вся жизнь': возле Работино погиб боевой медик с Ривненщины. Фото

На южном фронте погиб молодой защитник Иван Удодик из Ривненской области. Он встал на оборону родной страны с первых дней войны, был боевым медиком разведывательной роты одной из бригад ВСУ.

Ему навеки осталось 23 года. О потере сообщил Березновский городской совет в Facebook (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Снова черная тень скорби пришла на Березновщину. Кровавые московские оккупанты отобрали жизнь у нашего молодого земляка Ивана Удодика, 2000 года рождения, из села Зирное", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что на войну он отправился с первых дней полномасштабного вторжения врага. Служил солдат боевым медиком разведывательной роты 117-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

У молодого человека впереди была вся жизнь. Защитник погиб 18 сентября в боях у возле села Работино Запорожской области.

В городском совете выразили искренние родным Ивана Удодика по поводу гибели сына, брата, внука, защищавшего родную Украину и каждого украинца.

О дате и времени прибытия военного кортежа, проведения погребения воина пообещали сообщить дополнительно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в боях возле Работино погиб 24-летний защитник Дмитрий Гаврилов с Хмельнитчины. На фронте молодой воин командовал взводом батальона особого назначения НГУ.

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