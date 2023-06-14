'12 разных судеб, разных жизней': в сети рассказали о жертвах ракетного удара РФ по Кривому Рогу и показали фото

Страна-террорист Россия продолжает совершать чудовищные преступления в Украине. Каждый день оккупанты обстреливают мирные населенные пункты нашей страны и убивают людей.

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В ночь на 13 июня террористы нанесли удар крылатой ракетой по пятиэтажному жилому дому в Кривом Роге и убили людей. О жертвах российских военных преступников рассказали в сети (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Стоит отметить, что в ту ночь российские террористы ударили ракетами не только по жилому дому, но и по промышленным предприятиям, где, к сожалению, также погибли люди.

Жертвами россиян стали студенты, молодая семейная пара, пенсионеры и несовершеннолетний парень. Тела некоторых из них обнаружили сразу после ракетного удара, других спасатели доставали из-под завалов разрушенных зданий. За жизнь еще одного мужчины боролись врачи, но спустя сутки он умер в больнице.

Неравнодушные украинцы собрали данные о жертвах российского теракта и рассказали, чем люди занимались до того, как их жизнь оборвали российские ракеты.

Корнилов Даниил – 21 год. Учился в экономическом университете на 4 курсе. Претендовал на диплом с отличием. Был активным и жизнерадостным, умел совмещать обучение и работу, имел большие планы на будущее. У Даниила остались жена и сын, которому всего 1 год и 3 месяца.

Молодые супруги Эпельман Давид и Оксана – им было всего по 22 года. Давид по образованию педагог, торговый предприниматель. Оксана – единственный ребенок в семье, в 2022 году закончила магистратуру в КГПУ и начала работать в Криворожской гимназии №108 учителем начальных классов и английского языка. Девушка работала с детками с особыми потребностями. Дети очень любили ее. Супруги имели много планов на жизнь и мечтали о своих детях. Только 3 июня они отпраздновали годовщину свадьбы. Оксана и Давид всегда находили время, чтобы помочь ВСУ, приобщались к плетению маскировочных сеток для военных на фронт.

Толстов Виктор – 23 года, работал в складских помещениях, где хранилась вода, в которые попала ракета. У парня остались мама, сестра и старший брат. Всегда был оптимистом и человеком с добрым сердцем.

Спилник Александр Юрьевич – 49 лет, работник по обслуживанию здания Криворожского учебного центра металлургии и машиностроения, житель пятиэтажки. Как и многие криворожцы – человек рабочей профессии.

Зинченко Анатолий Анатольевич – 46 лет, и Хупацория Хвича Надариевич – 56 лет. Простые трудолюбивые люди, также погибшие при попадании ракеты в складские помещения с водой.

Бабич Антон 21 год, Рихель Андрей – 17 лет и Кузнецов Владислав – 20 лет. Трое друзей из одного села – Вильное Лозоватской громады Криворожского района, все работали на складе. Андрей – самый молодой среди погибших, только в этом году окончил школу. Ребята были веселыми и трудолюбивыми.

Таранкова Лидия Сергеевна – 77 лет, пенсионерка, жительница пятиэтажки. Она родилась на следующий год после окончания Второй мировой войны и никогда не думала, что враг снова уже в 21 веке будет бомбить мирные города Украины.

Денисенков Николай Григорьевич – 67 лет, сторож склада. От полученных ожогов, несовместимых с жизнью, скончался в больнице.

Отметим, российские военные преступники ночью 13 июня нанесли удары по Кривому Рогу на Днепропетровщине, один из которых пришелся на многоквартирный дом. На местах прилетов вспыхнули пожары, 11 человек погибли. По состоянию на 19:30 13 июня известно о 36 пострадавших, из них 12 в больнице.

Как сообщал OBOZREVATEL, среди жертв российских террористов в Кривом Роге – учитель младших классов и его жена, которым было по 22 года. Вражеская ракета убила их, когда молодые супруги мирно спали в собственной квартире.

Также в сети появились жуткие кадры последствий прилета в Кривом Роге, который пришелся на жилую пятиэтажку. Жители рассказали, как бежали из разрушенных квартир.

Кроме того, во время атаки ночью 19 мая оккупанты попали по частному промышленному предприятию в Кривом Роге. Там вспыхнуло несколько зданий, пострадала 64-летняя женщина, которую госпитализировали в тяжелом состоянии.

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