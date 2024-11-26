Возможны проблемы на дорогах: астропрогноз на 26 ноября

Во вторник, 26 ноября, длится 25-месячный день. Луна находится в знаке Весов, а Солнце в Стрельце.

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В сочетании с текущей датой и днем недели это дает достаточно напряженный день. Об этом OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая.

Она прокомментировала народное поверье, которое не советует в этот день отправляться в дальний путь. "Вторник – это день, связанный с Марсом, а Марс – это планета войны. Это планета, отвечающая за уничтожение, за огонь. Поэтому могут быть проблемы на дорогах, могут быть проблемы с транспортными средствами", – сказала она.

Исита Гая порекомендовала в этот вторник обратить внимание на свое тело и физическую активность, которую вы проявляете в этот день. "Посетите спортивные тренировки, пойдите на танцы, пойдите в тренажерный зал, посетите бассейн. Сауна и массаж будут очень благоприятны именно в этот день, и они помогут вашему глубокому очищегию и перезагрузке", – сказала астролог.

Она также посоветовала прислушаться к ощущениям в собственном теле, которые сегодня должны быть особенно сильными, а также к сигналам извне. "Прислушайтесь к окружающей среде, обращайте внимание на окружающих вас людей. В этот день от вселенной для вас может быть знак", – пообещала Исита Гая.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп для всех знаков на 26 ноября.

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