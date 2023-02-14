Возле Умани водитель фуры наехал на двух рабочих-автодорожников: подробности смертельного ДТП. Фото

13 февраля возле города Умань Черкасской области произошло масштабное ДТП. В результате аварии погибли двое рабочих-автодорожников.

Видео дня

Об этом сообщило Уманское районное отделение полиции в Facebook. Водителя грузового автомобиля Mercedes задержали правоохранительные органы.

Сама авария произошла 13 февраля около 14:00 на 169 километре автодороги Киев – Одесса.

Как говорится в сообщении, в момент аварии сотрудники автодорожной службы выполняли восстановительные работы – ремонтировали дорожное полотно. На время работ на дороге были установлены соответствующие знаки, ограничивающие скорость.

Водителя сразу же задержала и поместила под стражу полиция – открыто уголовное дело.

Предварительно полиция установила причину инцидента – водитель не справился с управлением. Двое сотрудников погибли на месте – им было 39 и 43 года.

Водитель грузового автомобиля задержан в процессуальном порядке статьей 208 УПК Украины. Следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Оболонском районе Киева в понедельник, 13 февраля, грузовик Mercedes на скорости въехал в отбойник и перевернулся. В результате ДТП образовалась большая пробка.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!