В Киеве грузовик въехал в отбойник и перевернулся: образовалась большая пробка. Фото и видео

В Оболонском районе Киева в понедельник, 13 февраля, грузовик Mercedes на скорости въехал в отбойник и перевернулся. В результате ДТП образовалась большая пробка.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Авария произошла на улице Луговой (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Серьезное ДТП с опрокидыванием на Луговой, напротив ТЦ "Караван". Mercedes влетел в отбойник и от удара перевернулся. Информация о пострадавших уточняется", – говорится в сообщении.

На публикованных фото и видео можно увидеть последствия аварии. На месте автопроисшествия работают правоохранители. В результате ДТП на этом участке дороги образовалась большая пробка. Обстоятельства и причины происшествия установят правоохранители.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Броварах Киевской области в среду, 8 февраля, произошла авария с участием грузовика и маршрутного автобуса. В результате ДТП пострадали двое пассажиров общественного транспорта.

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