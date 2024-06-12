Восстановление украинских городов после войны потребует миллиардных инвестиций: больше всего – в восстановление Мариуполя

В столице Германии стартовала международная конференция по восстановлению Украины URC-2024 (Ukraine Recovery Conference), в которой принимают участие руководители европейских стран, в частности, президент Украины Владимир Зеленский, представители международных организаций, бизнеса и общественные активисты.

Цель URC2024 – консолидировать устойчивую международную поддержку для восстановления, восстановления, реформирования и модернизации Украины. И значительную роль в этом играют частные инвестиции.

Спикер панели "Бизнес-измерение", член Наблюдательного совета Мариуполь Реборн, директор по коммуникациям SCM Рината Ахметова Наталья Емченко отмечает, что лучшими инвестициями в восстановление будут именно бизнес-вложения, с расчетом на постоянную прибыль:

"Инвестировать в Украину нужно прямо сейчас. Об этом говорят все иностранные партнеры. Но как именно инвестировать, во что инвестировать, здесь есть определенная разница. Мы верим в то, что инвестировать нужно именно как в бизнес. То есть это не гуманитарная помощь, и это не решение какой-то единственной проблемы, а это возможность и инвестиция в эту возможность. Мы как SCM есть и остаемся крупнейшим национальным инвестором. Это инвестиции в капекс и в ремонт поврежденного, и в создание совершенно новых проектов, особенно в энергетике. Но параллельно мы активно развиваем наше присутствие на мероприятии. Это создает новый опыт взаимодействия с партнерами на безопасной территории, продлевает цепочку добавленной стоимости украинской продукции и обеспечивает рынки сбыта.

Значительное внимание на полях URC2024 посвящено восстановлению украинских городов, пострадавших от полномасштабного вторжения России. Эксперты отмечают, что больше всего инвестиций потребует восстановление Мариуполя. Согласно данным Мариупольского горсовета, город был разрушен на около 90%. Это подтверждают исследования New York Times.

На послевоенное восстановление Мариуполя нужно не менее 20 лет и миллиарды гривен, говорят украинские власти города. И это не эфемерные цифры, а конкретный просчет плана восстановления города – Mariupol Reborn, предусматривающий шаги по быстрому восстановлению критической инфраструктуры (Fast Recovery Plan) и полное возрождение города по лучшим европейским экспертизам.

"Победа – это не просто наша общая цель и мечта всех украинцев. Это – время, к которому мы должны быть готовы, ведь после победы нас ждет не менее кропотливая работа по восстановлению и реформированию страны. Это значит, что уже сейчас мы должны нарабатывать проекты и стратегии, искать партнеров и финансирование для будущего восстановления Ведь когда придет время, мы должны точно знать, что должны сделать для того, чтобы вернуть людей и реинтегрировать территории. Именно над этими вопросами вместе с украинским правительством, международными партнерами и крупным бизнесом работаем в рамках плана возрождения Mariupol Reborn", – отметил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Кроме того, Mariupol Reborn является лучшим ныне примером сотрудничества между местными, государственными властями и частным бизнесом, и может стать предпосылкой для восстановления всей Украины.

Отметим, что конференция URC2024 – это продолжение ежегодной серии политических событий на высоком уровне, посвященных быстрому восстановлению и длительной реконструкции Украины с начала полномасштабной войны. Это также первая конференция по восстановлению, которая состоится в стране, являющейся действующим членом ЕС.

Напомним, проект Mariupol Reborn реализует Мариупольский городской совет при инвестиционной поддержке SCM Рината Ахметова.