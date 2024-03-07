В Киевской области началось восстановление разрушенного оккупантами детсада

В селе Богдановка Броварского района Киевщины началось восстановление уничтоженного российскими оккупантами детского сада. За это взялась Система компаний Кока-кола, профинансировавшая $3 млн на восстановление. Часть жителей села работает на единственном в Украине заводе компании-гиганта, расположенном в соседней Великой Дымерке.

В марте 2022 года Богдановка попала в оккупацию. Российские военные, рвавшиеся на Киев и Бровары, были остановлены чуть ли не на окраине райцентра. Российские войска оккупировали все окрестные села.

Под оккупантами

В Богдановке до полномасштабной войны жили 2,5 тыс. человек. Село было оккупировано 22 дня – с 8 по 29 марта. Российские войска оказались здесь после того, как провалилось их наступление на Киев. Колонны оккупантов попали под массированный обстрел Вооруженных сил Украины на подступах к Броварам, после чего захватчики рассеялись по окрестным селам. Среди них оказалась и Богдановка, которая расположена в 20 километрах северо-восточнее Киева.

Сначала россияне ограбили все магазины, а затем расположились в школе, детсаду и амбулатории. В подвалы зданий начали свозить боеприпасы и снаряды.

"29 марта (2022 года. – Ред.) к садику подъехало несколько больших грузовиков. Они были полностью заполнены людским имуществом: стиральными машинами, телевизорами. Россияне покрутились вокруг садика, потом сели в авто и поехали. И через несколько минут раздался большой взрыв. Муж как раз дома был в это время. Рассказывал, что взрыв был очень сильный и был виден со всех сторон", – рассказывает заведующая детсадом Валентина Кеуш.

В Нацполиции подтверждают мародерство в Богдановке россиян. Они ограбили несколько домов в селе и снимали это на видео.

''Село очень ''побила'' война – уничтожили школу, амбулаторию, магазины. Несколько домов снесло взрывами. Уже не говоря о грабежах. Украденные вещи вывозили на таком красном квадроцикле. Мы тогда знали – если слышен шум квадроцикла, значит, они снова здесь", – говорит местный житель Владимир Москаленко.

Восстановление

На сегодняшний день на месте разрушенного детсада работает спецтехника под наблюдением взрывотехников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Неразорвавшиеся боеприпасы до сих пор находят в развалинах и складывают на детскую площадку. Потом их утилизируют на полигоне.

Взрывотехники говорят, что вывезли отсюда уже более тысячи единиц снарядов.

До полномасштабной войны детсад вмещал до сотни детей из Богдановки. Был одним из самых оборудованных в Великодымерской громаде.

"Мы планируем отстроить детсад до конца 2024 года. По новым нормам он будет вмещать более 85 детей. Строим под ним укрытие, которое сможет выдержать радиационное загрязнение", – рассказывает заместитель поселкового головы села Великая Дымерка Александр Куценко.

А пока школу и детсад отстраивают, детей возят в учебные заведения в соседние села.

В результате масштабных боев в марте 2022 года на территории Великодымерской громады было разрушено почти 350 домов.

Ответственный бизнес

Украинский завод Coca-Cola расположен на территории Великодымерской объединенной территориальной громады, к которой принадлежит и село Богдановка. Там работает более 1,5 тыс. человек, большинство – жители соседних сел и городов. Поэтому такие социальные инициативы в сложное для Украины время очень важны.

Предприятие также пострадало от оккупантов – его несколько раз обстреливали российские войска.

''Coca-Cola решила построить и подарить громаде села Богдановка новый детский садик в знак поддержки и уважения к украинским людям и громаде. Мы уверенно стоим плечом к плечу с нашими людьми, громадами и клиентами, и этот проект является еще одним доказательством нашей непоколебимой преданности, – рассказал Аднан Топич, генеральный директор Coca-Cola HBC в Украине, Армении и Молдове.

В целом начиная с 24 февраля 2022 года Система компаний Coca-Cola совместно с Фондом Coca-Cola выделили украинцам благотворительную помощь на сумму свыше $35 млн.

''Мы фокусируем поддержку Украины на гуманитарной помощи людям и на укреплении громад. В частности, совместно с Украинским Красным Крестом закуплено и передано в громады 45 мобильных котельных, которые так необходимы в зимний период, также 70 тыс. продуктовых наборов и 5 тыс. постельных комплектов с теплыми одеялами. Кроме этого, передано более полусотни мощных электрогенераторов для образовательных, медицинских, гуманитарных учреждений и многое другое", – отметила генеральный директор компании "Coca-Cola Украина" Елена Середа.

В прошлом году завод изготовил специальную благотворительную партию из 1 млн бутылок напитка Сoca-Cola, которые были розданы украинцам, живущим сейчас в очень непростых обстоятельствах, по всей территории страны, чтобы подарить им приятные мгновения в период зимних праздников.

Сoca-Cola отстраивает садик в сотрудничестве с Украинским Красным Крестом. Именно они получили разрешительные документы на начало строительных работ, после чего немедленно стартовал первый этап строительства.

"Украинский Красный Крест как крупнейшая гуманитарная организация страны имеет мощный опыт не только в реализации масштабных гуманитарных проектов, но и в восстановлении объектов социальной инфраструктуры. Мы имеем многолетнюю успешную историю сотрудничества с Системой компаний Coca-Cola в Украине и приложим максимум усилий, чтобы дети громады имели новый комфортный садик как можно скорее", – сообщил Максим Доценко, генеральный директор Национального комитета Украинского Красного Креста.