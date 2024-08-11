"Восстала из пепла": в Бородянке восстановили пожарно-спасательную часть, разрушенную оккупантами. Фото
В Бородянке восстановили пожарно-спасательную часть, которую во время оккупации российские войска разграбили и уничтожили. Спасатели не только отремонтировали здание, но и символически украсили его.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины. На пожарной части, буквально представшей из пепла, создали мурал, посвященный пожарным.
Черниговский спасатель Виталий Вороный создал мощный образ на стенах башни: с одной стороны – спасатель, с другой – казак с саблей. Также на мурале процитированы стихи Тараса Шевченко.
Эта аэрография служит не только символом мужества и силы пожарных, но и является данью единства и стойкости украинцев.
"1-я Государственная пожарно-спасательная часть поселка Бородянка теперь является символом способности превращать трагедию в красоту, как феникс", – отмечают представители ГСЧС Киевщины.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность спасателям за их работу в условиях войны. По его словам, наличие системы и людей, чья миссия – спасать, является одним из основных признаков настоящей государственности.
Напомним, что утром 8 августа российские террористы прицельно ударили по территории подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Никополе на Днепропетровщине. Для атаки вражеские войска применили БПЛА.
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