'Восстала из пепла': в Бородянке восстановили пожарно-спасательную часть, разрушенную оккупантами. Фото

В Бородянке восстановили пожарно-спасательную часть, которую во время оккупации российские войска разграбили и уничтожили. Спасатели не только отремонтировали здание, но и символически украсили его.

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Об этом сообщили в ГСЧС Украины. На пожарной части, буквально представшей из пепла, создали мурал, посвященный пожарным.

Черниговский спасатель Виталий Вороный создал мощный образ на стенах башни: с одной стороны – спасатель, с другой – казак с саблей. Также на мурале процитированы стихи Тараса Шевченко.

Эта аэрография служит не только символом мужества и силы пожарных, но и является данью единства и стойкости украинцев.

"1-я Государственная пожарно-спасательная часть поселка Бородянка теперь является символом способности превращать трагедию в красоту, как феникс", – отмечают представители ГСЧС Киевщины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность спасателям за их работу в условиях войны. По его словам, наличие системы и людей, чья миссия – спасать, является одним из основных признаков настоящей государственности.

Напомним, что утром 8 августа российские террористы прицельно ударили по территории подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Никополе на Днепропетровщине. Для атаки вражеские войска применили БПЛА.