'Воспитал не одну плеяду офицеров': Корнийчук призвал вернуть главный корпус Нацуниверситета обороны под управление Минобороны

Генерал-лейтенант Сергей Корнийчук, эксначальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины (2020-2021 годы), выступил с призывом вернуть главный корпус Национального университета обороны Украины под управление Министерства обороны. Он подчеркнул, что сейчас, как никогда, есть настоятельная потребность в подготовке квалифицированных военных специалистов.

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OBOZ.UA публикует обращение бывшего руководителя Генштаба. Корнийчук объяснил, почему это здание так важно для обучения военных.

"Университет воспитал не одну плеяду украинских офицеров, ныне защищающих страну от захватчиков. Однако заведение не может полноценно функционировать без центрального корпуса, где сегодня размещается суд", – отметил Корнийчук.

Главное здание университета, расположенное на проспекте Воздухофлотском в Киеве, вместе с несколькими домами военного городка в июле 2013 года преступным решением правительства Николая Азарова было передано Высшему специализированному суду Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел. Во времена Януковича велась целенаправленная работа по подрыву авторитета Вооруженных сил Украины и снижению их способностей, чем объясняется решение "кровосеси" относительно здания.

"Для меня лично и для многих генералов, офицеров, это была шокирующая новость. Потому что для нас это заведение было колыбелью военно-патриотического воспитания, центром научной и образовательной деятельности, кузницей офицерских кадров. Было гордостью учиться в стенах этого славного заведения", – сказал Корнийчук.

После ликвидации этого суда она была передана Верховному суду, а ныне здесь размещается Кассационный гражданский суд в составе Верховного суда.

Эксначальник Генштаба подчеркнул, что большинство генералов, адмиралов и старших офицеров украинской армии обучались в этом заведении.

Он отметил, что среди выпускников университета – более 68 Героев Украины, которые за время широкомасштабной агрессии РФ проявили мужество и преданность своему государству.

"Благодаря ВСУ у украинского народа есть надежда на победу. И очень актуален сегодня вопрос возвращения этого помещения. Неужели кому-то нужно объяснять, что это помещение необходимо отдать Национальному университету обороны Украины", – говорит Корнийчук.

Военные подчеркивают, что возвращение корпуса в Министерство обороны значительно повысит эффективность подготовки военных специалистов, что является ключевым фактором для укрепления обороноспособности страны.

На сайте Кабинета Министров создана петиция, призывающая правительство выполнить свое постановление о передаче здания университету обратно Министерству обороны. Активисты призывают украинцев присоединиться к подписанию петиции, чтобы ускорить решение этого важного вопроса.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно офицер ВСУ Мирослав Гай также призвал вернуть военным корпус Национального университета обороны, который во времена президентства Виктора Януковича был отчужден под Высший специализированный суд. Защитник подчеркнул, что сейчас Украина должна восстановить заведения военного образования.

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