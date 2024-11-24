Офицер ВСУ призвал вернуть военным корпус Нацуниверситета обороны, который 'оккупировали' судьи: петиция

Офицер Вооруженных сил Украины Мирослав Гай призвал вернуть военным корпус Национального университета обороны, который во времена президентства Виктора Януковича был отчужден под Высший специализированный суд. Защитник подчеркнул, что сейчас Украина должна восстановить заведения военного образования.

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Соответствующее заявление Мирослав Гай обнародовал на своей странице в Facebook. "Обращаюсь к народу Украины и президенту Украины с просьбой пересмотреть и отменить решение беглых российских преступников Януковича и Азарова об отчуждении исторического здания Национального университета обороны Украины под Высший специализированный суд", – говорится в публикации.

Офицер отметил, что уже тогда российский диктатор Владимир Путин через своих приспешников начал разрушать заведения высшего военного образования Украины.

"Тогда была попытка уничтожения уникального американского комплекса имитационного моделирования Jcats, который был передан Украине. Мы должны восстановить наши учреждения военного образования. Оборона Украины будущего заключается в развитии и сохранении учреждений военного образования. Это базис", – заявил Мирослав Гай.

Что известно об отчуждении Нацуниверситета обороны

В июле 2013 года, незадолго до начала агрессии РФ против Украины, у Нацуниверситета обороны в Киеве отобрали здание, где проходили подготовку офицеры. Соответствующее решение приняло правительство Николая Азарова.

Согласно решению, у Минобороны отобрали шесть корпусов военного городка на Воздухофлотском проспекте (ныне проспект Воздушных сил Украины). Команду на отчуждение, по слухам, дал лично тогдашний президент Янукович.

Выполнялась она с нарушением закона, поскольку техническое оснащение центра было осуществлено за деньги иностранных партнеров, договоры с которыми запрещали изменять целевое назначение центра без согласования.

Кроме того, на этой базе готовились не только украинские, но и иностранные миротворцы.

Со временем Верховный специализированный суд был ликвидирован, а здания были переданы Верховному суду Украины. В итоге там обосновался Кассационный гражданский суд в составе Верховного суда.

В настоящее время военные ВСУ и преподаватели университета просят поддержать петицию о возвращении главного корпуса Нацуниверситета обороны в собственность Минобороны.

В петиции говорится, что решение о передаче университетского корпуса суда привело к значительному нарушению налаженной работы всех подразделений главного высшего военного заведения страны. И что справедливое решение обеспечит эффективное пополнение боевых подразделений ВСУ специалистами тактического и стратегического уровня.

"Вопрос подготовки кадров для ВСУ не менее важен, чем снабжение партнерами Украине современного оружия. Оружие без обученных бойцов и командиров не дает возможности эффективно защищать Украину от российской агрессии и достичь желаемой миллионами украинцев Победы", – говорится в петиции.

Подписать петицию можно здесь.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Мирослав Гай призвал правительство создать условия, которые сделали бы желаемым идти в ВСУ. По его словам, необходимо ввести соответствующее денежное обеспечение, невозможность устроиться в органы власти без службы в армии и участия в боевых действиях, а также значительные льготы для родных защитников Украины.