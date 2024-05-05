Воскресение происходит уже сейчас: Порошенко на Пасху поделился трогательными исповедями с фронта

Петр и Марина Порошенко в Пасхальные дни встретились с украинскими защитниками. Вера в победу вдохновляет нашу борьбу с врагом, говорят военные. Люди, которые покинули свои семьи, мирную жизнь и ежесекундно рискуют ради Украины, мечтают о ее послевоенном восстановлении, возрождении и воскресении.

Порошенко поделился трогательными исповедями с фронта тех, кто с верой в сердце защищает нашу Украину.

"Для каждого вера – это важно. Вера в Бога, я думаю, это тоже дар, данный человеку для того, чтобы человек себя успокаивал и находил какое-то утешение. Семья, близкие, родственники. Это тоже вера в них, в тех, ради кого мы здесь. Была у меня история. Когда я попал под танковые обстрелы, скажу откровенно – я молился. И вы знаете, наверное, помогло. Я молился своими словами. Вспоминал Бога и молился, чтобы он дал мне возможность увидеть своих родных", – говорит боец с позывным "Енотом".

Военнослужащий Олег Чернов рассказывает: "Я видел полностью разрушенных городов очень много. Везде, где мы были – это и Авдеевка. И Луганская область. Это все развалины. Полные развалины. Но жизнь продолжается, люди рождаются. Люди работают. Мы знаем, что и во время Второй мировой разрушено было пол страны. И так всегда происходит. Все рушится. Погибают люди. Но рождаются новые. Строятся новые города. Мы не можем не верить. Армия, не верящая в собственную победу, она никогда не победит. Мы знаем, за что мы сражаемся, знаем, кто за нами – дети, женщины, наше государство, у нас нет другого выбора, как их защищать, верить в то, что мы сделаем все, что можем".

"Держит семья, которая хочет вернуться домой. Другого пути нет. Все. Я для себя решил раз и навсегда. Если бы не верил, я бы уже переплывал Тису", – говорит боец Андрей Химичев.

Военнослужащий ВСУ с позывным "Юрист" говорит: "Каждый верит в то, что победа за нами, и потому единственной верой живем. Меня поднимает боевой дух, что меня дома ждет семья. Поэтому какие бы там задачи ни были поставлены, так же моих собратьев – мы должны выполнить и вернуться домой живыми".

"Я верю, что мне везет. А повезет ли в будущем – я не знаю, я не думаю об этом. Я думаю о том, что хорошо, что я все еще жив. Я знаю, что мне в десятки раз везло. Как и многим моим собратьям. Жить не только сегодняшним днем и думать о том, что до завтра все мы не дотянем. А все-таки искать какой-нибудь этот лучик в будущем, к чему мы все-таки идем. Чтобы рано или поздно оказаться в кругу своих, со своими, в мирных городах", – говорит офицер Андрей Подлесный.

"Вот это перерождение или перестройку или строение с нуля мы как раз начнем: во-первых, в плане материальном. Отстроив новые города на месте тех стариков. И перестроим наше понимание общества – кто мы такие, что есть наша страна и к чему мы идем", – считает Подлесный.

"Армия и люди, кто нам помогает – мы единственные в этом. Мы хотим победы. Не просто миру. Мы хотим победы. Потому что слишком много потерь. И мы должны победить. А потом вместе и только вместе мы отстроим нашу страну. Это основное", – добавляет "Енот".

"Пасха – это праздник, который нам дает надежду, веру в то, что Украина воскреснет, она возродится. И мы будем делать все необходимое, чтобы это произошло. Здесь, в таком кругу, с одной стороны, казалось бы, воинственному, но с другой стороны – это любящий круг тех людей, которые больше всего любят Украину, свою родную землю, я кланяюсь и благодарю каждого из вас за тот неоценимый труд, который вы делаете каждый день", – говорит Марина Порошенко.

"Символ веры в каждого свой. Для кого-то это одержанные победы, слова поддержки, которые он слышит в трудные минуты. Для кого-то – чистое и исправное оружие, и желательно снаряд соответствующего калибра. Для кого-то – красный закат, чашка теплого чая в окопе и тишина, от которой выступают на лице слезы. Для кого-то — смех ребенка в городе, еще вчера совсем пустом. Но во времена, когда тьма наступает, когда рушится старый мир, а новый еще даже не виден на горизонте, наша вера, пожалуй, — единственное, за что мы держимся, единственное, что придает силы и поддерживает в борьбе", – убежден Петр Порошенко. .

"Это вера в то, что из развалин непременно возникнут большие города. И вера в то, что свет наконец победит тьму. А там, где была смерть, снова будет жизнь. вера в то, что настоящее Воскресение происходит уже. Теперь. Несмотря на страдания, вопреки борьбе", – говорит пятый Президент.

Капеллан отец Сергей убежден – все очень просто, нужно любить Украину: "и нужно помнить о том, что за твоей спиной стоят твои дети, родители, знакомые. У нас нет другого выхода, как доказать это дело. Какое мы начали, к логическому завершению. К победе. Мы устали. Но они тоже устали. Я думаю, больше нас. Но победа будет за нами. Все равно. Ибо за нами правда и с нами Господь".