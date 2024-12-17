'Вопрос достаточно глубокий': военный ВСУ рассказал, какие реформы назрели в армии в контексте случаев в 211-й понтонно-мостовой бригаде. Видео

Резонансная новость о вероятном издевательстве над военнослужащими в 211-й понтонно-мостовой бригаде Сил поддержки ВСУ всколыхнула украинское общество. Всплывшая на поверхность информация об этом подсветила необходимость реформ в украинской армии.

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В то же время этот вопрос непростой, а наоборот очень глубокий. Об этом в выпуске OBOZ.Talk сказал Евгений Иевлев – военный из 109-й отдельной бригады ТрО ВСУ с позывным "Шейх".

"Здесь можно просто было ответить, что так нельзя делать (речь идет в частности о наказаниях военных, употреблявших алкоголь. – Ред.), но поверьте, для кого-то это просто ролики и признание того, над кем издевались, а для тех, кто служит и немного понимается, что творится в армии, это гораздо более глубокая проблема", – отметил он.

"В какой-то момент в войске начались не очень понятные назначения, что оказывает большое влияние на боевой дух ребят, которые находятся на передке, которые даже возле передка работают. Потому что ты будешь максимально мотивирован и вдохновлен, и выполнять приказы, когда тебе понятно, по-первых, твое командование как субъект, и когда тебе поняли действия командования...И вот когда начались эти непонятные назначения, скажем так, когда люди начали руководить боевыми подразделениями и соединениями боевых подразделений, которые никогда не были в окопе, вот с тех пор и начались такие случаи, о которых вы сейчас меня спрашиваете", – рассказал "Шейх".

Он отметил, что именно такие издевательства, о которых сообщается в контексте 211-й бригады, есть далеко не в каждом подразделении. Однако, если провести проверку, те или иные злоупотребления можно найти во многих подразделениях.

Это, по словам военного, обусловлено тем, что в украинской армии не слишком хорошо работает социальный лифт.

"За два с половиной года войны батальонами и бригадами уже должны руководить офицеры, с первого дня войны выросшие на войне. Которые понимают ее современные вызовы, это первое, а второе – с большим уважением относятся к тем, с кем они начинали этот путь. Такие офицеры руководили бы эффективно и не допускали бы подобных случаев", – говорит Иевлев.

Скорее всего, издевательства над военными и подобные действия могут инициировать только те люди, которые не находились со своими солдатами в окопе.

"Есть случаи, когда, скажу вам откровенно, и есть там условно, как вы говорите, аватары (военные, употребляющие алкоголь – Ред.), которому можно немного там пощечину условно дать, ну пощечину с точки зрения, воспринимайте это, знаете, как такой братской оплеухи, то есть не избить, не убить, не издеваться. И человек приходит в тонус и начинает выполнять свои боевые задачи.

Потому что у кого-то есть психологические проблемы за все это время, сколько он находится на фронте, и так далее, и так далее...То есть такие моменты бывают. Но это все не должно переходить рамок такого, знаете ли, братского воспитания. И вот случай, о котором вы говорите, это точно не братское воспитание, о котором, по крайней мере, написали СМИ, и мне самому очень интересно почитать результаты проверок", – добавил военнослужащий.

Он отметил, что сейчас в некоторых подразделениях, к сожалению, отошли от того взаимоуважения в войске, которое было раньше, и вернулись в сторону советщины. В этом аспекте многое зависит от руководителя конкретного подразделения.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 декабря в СМИ появилась публикация о возможных злоупотреблениях чиновников 211-й понтонно-мостовой бригады. Речь идет о деле солдата с Тернопольщины – он пошел в СОЧ и отказывался возвращаться в часть, "потому что его там убьют", потому что до этого мужчина пострадал от угроз и побоев.

После публикации этих данных в СМИ главнокомандующий ВСУ Александр Сырский направил комиссию для проверки этой информации. На период проведения проверки командир воинской части отстранен от исполнения служебных обязанностей.

Министр обороны Украины Рустем Умеров тоже объявил, что факты по ситуации в 211-й бригаде проверят. Для этого начала работать Главная инспекция Минобороны.

Уже 17 декабря стало известно, что командиру 211-й понтонно-мостовой бригады сообщили о подозрении. По данным следствия, осенью он привлек военнослужащих к строительству собственного дома в Хмельницкой области. Ущерб государству в результате этого составил почти миллион гривен.

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