Проєкт 'Наші Діти', який допомагає сиротам війни в Україні, шукає нових партнерів

Війна Росії проти України зробила сиротами сотні маленьких українців. Світ таких дітей зруйнований – повернути їм рідних і звичне життя неможливо. Але можна кожній дитині дати шанс стати на ноги. Як – розкажемо на прикладі благодійного проєкту "Наші діти" від компаній Датагруп-Volia, якому цього літа вже виповнилося 2 роки.

"Наші діти" – благодійний проєкт підтримки дітей-сиріт війни, що втратили одного чи двох батьків. Створений у 2022 році за ініціативи СЕО компаній Датагруп і Volia Михайла Шелемби і за підтримки БФ "Я – Майбутнє України" та Ювенальної Поліції України.

Проєкт починався з планів допомогти 50 дітям. Але зараз на постійній основі допомога надається вже 137 сиротам війни від 0 до 18 років. Вони щомісяця отримують по 10 тис. грн, а також підтримку юристів, психологів, соціальну допомогу, сприяння у поліпшенні житлових умов.

За два роки на рахунки дітей було спрямовано понад 24 млн грн. До цього долучились компанії Датагруп-Volia, RETN, ДП "Перехід", ТОВ "ТЕРРАСОФТ", ТОВ "Хуавей Україна".

"Я вдячний бізнесам, які долучаються до проєкту і беруть на себе піклування про дітей-сиріт. Під опікою Датагруп-Volia зараз 86 дітей, інших підтримують наші партнери. Так ми можемо хоча б частково віддячити й віддати данину їхнім батькам, що загинули на фронті чи рятуючи цивільних, чи просто потрапивши під обстріл", – каже Михайло Шелемба.

Аналізом інформації про дітей займається Управління ювенальної поліції України, воно ж сприяє залученню необхідних ресурсів та можливостей з боку держави і громадських ініціатив.

"Проєкт "Наші діти" є чудовою можливістю об'єднатися та зробити внесок у краще майбутнє наших дітей. Дякуємо всім, хто сприяє його реалізації. Так ми створюємо світ, у якому кожна дитина може відчувати себе захищеною", – вважає начальник Управління ювенальної превенції НПУ Василь Богдан.

Усі кошти збирає БФ "Я Майбутнє України", що має 12-річну історію, прозору звітність та бездоганну репутацію. Але найголовніше, що дає команда фонду – тепло своїх сердець і турботу.

"Те, що пережили ці діти – страшне... Часто на їхніх очах розстрілювали, спалювали чи катували батьків. Проєкт "Наші діти" дає нам, дорослим, можливість бути поруч з ними, подбати про психологічне здоров’я, дати любов...", – каже керівниця БФ "Я Майбутнє України" Марта Левченко.

Марта Левченко – засновниця Міжнародного центру доброти для матері та дитини "Місто Добра" в Чернівцях. Усі підопічні приймаються командою Марти, далі з ними та їхніми офіційними опікунами чи членами родин працюють фахівці центру, зокрема психологи.

"Нещодавно в "Місті добра" ми зустрілися з кількома дітьми, яким допомагаємо. Я побачив, як вони змінюються і наскільки їм важлива наша увага, підтримка, турбота. Діти, що пройшли крізь пекло війни і втратили найрідніших, мають відчувати, що їх люблять, про них дбають, вони – не самотні", – розповідає Михайло Шелемба.

Михайло каже, що чим більше бізнесів і меценатів долучаться до проєкту, тим більше осиротілих маленьких українців отримають шанс на гідне життя.

"Вони втратили батьків, але не мають втрачати своє майбутнє, – додає Шелемба, – їм потрібна гідна освіта, нормальні умови життя, підтримка дорослих, яким вони довіряють і до яких можна звернутися за порадою. Це стає нашою відповідальністю. На жаль, сиріт війни в Україні щодня більшає і проєкт буде розширюватися.

Нам вкрай необхідно залучення нових партнерів-благодійників, які зможуть брати дітей-сиріт під свою тривалу опіку – до їхнього повноліття. Тобто братимуть на себе щомісячну фінансову допомогу до 18-річчя дитини, підтримуватимуть її у дорослішанні, запропонують грант на навчання, дадуть стажування і першу роботу.

Нам – бізнесам, меценатам – це по силах. Це найменше, що ми можемо зробити, але саме це дасть дітям кращі перспективи в житті".

Наразі проєкт "Наші діти" активно шукає нових партнерів для тривалої підтримки дітей. Долучитися можна на сайті. Кожен новий партнер – це шанс для важливих змін у житті дітей-сиріт війни.