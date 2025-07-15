Volvo XC60 в поддержку 'Дронопада': на ОККО стартовала беспроигрышная игра

Заряжайся на "Дронопад" — ОККО заряжает подарками!Поддержи "Дронопад" на ОККО и выиграй топливо, кофе или VOLVO XC60!ОККО разыгрывает три автомобиля VOLVO XC60 в поддержку "Дронопада".

15 июля ОККО запустила игру в мобильном приложении Fishka. Теперь каждый, кто поддерживает Силы обороны Украины, может выиграть топливо, кофе, скидки и принять участие в розыгрыше главного приза — одного из трёх автомобилей Volvo XC60. Игра стала частью четвёртой волны проекта "ОКО ЗА ОКО. Дронопад" — совместной инициативы компании ОККО и фонда "Повернись живим" по борьбе с вражескими беспилотниками.

Игра будет доступна в приложении с 15 июля по 15 октября 2025 года. Для участия необходимо заправить минимум 20 литров топлива PULLS с картой Fishka или сделать донат от 100 гривен баллами Fishka на проект. Каждые 20 литров или 100 гривен в баллах дают одну попытку сыграть в мобильном приложении и выиграть гарантированные подарки: 10 или 20 литров топлива PULLS, дополнительный Fishback при заправке PULLS, скидку 50% или бесплатный кофе/чай. Кроме того, клиенту может выпасть шанс принять участие в розыгрыше одного из трёх автомобилей Volvo XC60.

"Это не просто акция — это наша благодарность каждому клиенту, кто поддерживает инициативу "ОКО ЗА ОКО. Дронопад" и помогает нашим защитникам уничтожать вражеские разведывательные и ударные дроны. Сейчас на счётчике проекта уже 2265 сбитых вражеских дронов, и мы хотим объединить для помощи армии ещё больше людей, потому что уверены — вместе мы можем сбить ещё больше", — прокомментировал запуск акции Васыль Дмытрив, вице-президент по маркетингу ОККО.

Розыгрыши автомобилей будут проходить ежемесячно — в августе, сентябре и октябре. Прямые эфиры будут выходить на волне радиостанции Хит FM и на страницах ОККО в Facebook и Instagram. Чем больше заправок PULLS и донатов баллами — тем выше шансы выиграть автомобиль. Более того, по условиям акции, если клиент не выиграл Volvo XC60 в предыдущем месяце, все его накопленные шансы автоматически переходят на следующий месяц.

Напомним, что инициатива "ОКО ЗА ОКО" сети АЗК ОККО и фонда "Повернись живим" системно обеспечивает армию оружием и техникой уже более трёх лет. К проекту "Дронопад" компания присоединилась в марте этого года — с каждого литра топлива PULLS одна гривна идёт на сбитие вражеских беспилотников. Уже более 107 миллионов гривен прибыли от продажи этого вида топлива направлено на поддержку "Дронопада".