Волонтеры во главе с Порошенко привезли в Херсон помощь и попали под обстрел. Видео

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко со своей командой привезли в Херсон помощь. Во время гуманитарной миссии вместе с иностранными журналистами они попали под вражеский обстрел в Херсоне.

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Об этом сообщила народная депутат Виктория Сюмар. По ее словам, это произошло в Корабельном районе, который до сих пор остается затопленным.

"Привезли с Петром Порошенко Херсон 8 моточелков, 45 тонн воды, гидрокостюмы и многое. Попали все под обстрел вместе с иностранными журналистами, которые там работают постоянно. Затоплен район Корабелов. Прямо сейчас…" – отметила она.

В пресс-службе "ЕС" добавили, что сейчас волонтеры находятся в Херсоне, куда привезли гуманитарную помощь горожанам: лодки, помпы, костюмы для спасателей и прочее.

Напомним, Петр Порошенко в соцсетях показал видео, как с помощью БПЛА Посейдон украинские артиллеристы выслеживают и уничтожают врага и его технику. Накануне Петр Порошенко также сообщил, что 148 квадрокоптеров и 6 БПЛА "Валькирия", купленные на средства компании "Рошен", поступят в подразделения ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина и ООН договорились об эвакуации мирных жителей с левого берега Херсонской области. Страна-террорист Россия якобы должна предоставить гарантию безопасности.

Напомним: накануне жители Херсона рассказали о ситуации в городе. По их словам, в некоторых районах уровень воды составляет 1,5 и даже 2 метра. Горожане жалуются, что происходящее не могло им даже присниться.

Ранее сообщалось, что российские военные преступники днем в четверг, 8 июня открыли огонь по Херсону. Это произошло в то время, когда в регионе идет эвакуация мирного населения из подтопленных населенных пунктов после подрыва Каховской ГЭС. Есть раненые.

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