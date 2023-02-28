Войска РФ ведут активные действия в районе Сватового и Бахмута и готовятся к обороне на Херсонщине: анализ от ISW

Российские оккупационные войска ведут активные наступательные действия в районе Сватового и Бахмута на Донбассе. В то же время, путинская армия готовится к обороне Херсонской области.

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Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW) в отчете за 28 февраля. В последние недели российские силы активизировали боевые действия на Сватовском, Кременнском и Белогоровском направлениях и концентрируют технику и резервы в оккупированной Луганской области.

В частности, они продолжают наносить наземные удары северо-западнее Сватово и в районе Кременной.

Также путинская армия атакует линию фронта в Донецкой области, а российские пропагандисты утверждают, что наемники ЧВК "Вагнера" якобы отвоевали территорию к северу от Бахмута.

В то же время, российские силы продолжают сосредотачиваться на создании оборонительных укреплений на восточном левобережье Херсонской области и в Крыму.

Стоит отметить, что в попытках выбить Силы обороны Украины из Бахмута на Донбассе враг применяет артиллерию, танки, РСЗО и минометы. Кроме этого, в последние дни россияне подключили авиацию – каждую ночь город атакуют 3-4 самолета.

Реагируя на затяжные наступательные неудачи, российские войска пытаются ввести новую тактику нападения путем формирования малых штурмовых групп. Таким образом, они хотят компенсировать текущие ограничения своей боевой мощи.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что, по словам бывшего главы Службы внешней разведки и эксначальника военной разведки Украины Валерия Кондратюка, "технология Пригожина" в нынешней войне не работает. По его мнению, российские оккупационные войска успеха добиться не смогут, а наоборот будут нести масштабные потери.

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