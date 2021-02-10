Войска РФ на Донбассе стреляли около трех населенных пунктов – штаб ООС

За прошедшие сутки, 9 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, стреляв около трех населенных пунктов – Богдановки, Песков и Шумов.

В ответ на обстрелы противника Вооруженные силы Украины открывали огонь, сообщили в пресс-службе штаба ООС. Боевых потерь среди украинских военных нет.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Богдановка, российские войска открывали огонь из автоматического станкового гранатомета, а вблизи Песков – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", у населенного пункта Шумы, противник вел огонь в сторону украинских позиций с подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на Донбассе подорвались и погибли двое молодых бойцов – Назарий Полищук и Алексей Подвезенный. Они служили в 28-й ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода. Несмотря на молодой возраст, оба несколько лет провели на фронте.