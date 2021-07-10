Войска РФ 13 раз открыли огонь на Донбассе и убили бойца ВСУ

За прошедшие сутки, 9 июля, вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

В результате обстрелов один украинский военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения несовместимые с жизнью. Об этом сообщила пресс-служба штаба ООС.

Кроме того, один военный получил ранения, еще двое – боевое травмирование. Воинов доставили в лечебное учреждение. Врачи оценивают состояние их здоровья как удовлетворительное.

Возле населенного пункта Зайцево противник обстреливал позиции Вооруженных сил Украины из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. У Невельского враг открывал огонь из артиллерии калибра 122 мм.

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Неподалеку Новотошковского оккупанты вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибров. В направлении населенного пункта Пески противник трижды совершал обстрелы из минометов 120-го калибра.

В районе Троицкого вооруженные формирования РФ дважды вели огонь по украинским позициям со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов. У Новозвановки противник применял минометы 82-го калибра.

Неподалеку Новомихайловки враг обстреливал позиции ВСУ со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов. Вблизи Авдеевки боевики осуществляли обстрел из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

Возле Орехово враг вел огонь из противотанковых ракетных комплексов и стрелкового оружия. Кроме того, в районе населенного пункта Крымское военные Объединенных сил зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, воины Вооруженных сил Украины показали свои артиллерийские системы залпового огня, сравнив их с "боевыми драконами". Защитники страны подчеркнули: это мощное оружие всегда наготове.