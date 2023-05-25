'Война забирает лучших': в боях под Бахмутом погиб молодой защитник из Хмельницкой области. Фото

В боях под Бахмутом Донецкой области погиб молодой защитник из Хмельнитчины Александр Олищук. Защитнику Украины было 29 лет.

Видео дня

Он был родом из Красилова. Об этом сообщила мэр Красилова Нила Островская.

"Снова страшное известие с фронта. На Бахмутском направлении, достойно защищая Родину от российских оккупантов, погиб наш земляк, солдат Александр Олищук", – говорится в сообщении.

Герой был 1994 года рождения. Его проведут в последний путь в четверг, 25 мая. Похоронят воина на кладбище в с. Кульчины. На территории Красиловской общины сегодня объявлен день траура.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким Александра, его боевым собратьям и всем, кто его знал. Скучаем вместе с вами", – отметила Островская.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Защищая Украину от российского нашествия, в боях Донецкой области погиб военнослужащий 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Ярослав Ющук из Хмельнитчины. В свои 25 солдат был командиром противотанкового отделения взвода огневой поддержки.

В боях с врагом на фронте погиб молодой военнослужащий ВСУ Евгений Зиновьев из Харьковской области. Защитник отдал свою жизнь за Украину, воюя под городом-крепостью Бахмутом.

В воскресенье, 21 мая, в Одесской области в скорби простилась с боевым медиком десантно-штурмовой роты ВСУ младшим сержантом Романом Воробьевым. Он погиб в 30 лет от ранения, полученного на фронте.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!