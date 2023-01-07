Мать погибшего защитника Украины передала миллион гривен для ВСУ: украинцев растрогал поступок. Видео

Жительница Луцка после смерти сына на войне отдала для нужд Сил обороны Украины 1 миллион гривен. Свое имя женщина хочет оставить в тайне, но известно, что погибшего защитника страны звали Николай Николаевич.

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В ТСН рассказали, что украинка даже не знала, что ее сын пошел воевать на передовую. Он говорил матери, что уехал на войну якобы как волонтер (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

О желании передать деньги на закупку необходимого для военных она сообщила в День святого Николая.

Волонтер купил на эти средства три дрона с тепловизорами, три ноутбука и зарядные станции. Эту помощь уже передали в район Бахмута (Донецкая область).

Боец АТО, волонтер Сергей (позывной "Фартовый") признался, что его растрогал поступок женщины. "За восемь лет я вижу такое первый раз", – сказал он.

Волонтер, который общался с мамой погибшего воина, заявил, что слышал в голосе женщины уверенность, она знала, что делает. Мужчина поблагодарил ее и пообещал навестить.

Пользователи сети тоже были впечатлены поступком украинки. Они назвали ее героиней.

"Спасибо тебе, мама Воина. Пусть купленное спасет других", "Женщина воспитала сына-героя, защитника, потому что она самая настоящая человек, настоящая мать с добрым сердцем. Гордимся такими людьми", "Низкий поклон", "Святая женщина", – пишут в сети.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее в сети показали видео, как руководитель волонтерской бригады боевых медиков Дамиан Дуда эвакуировал раненого украинского защитника из Соледара Донецкой области. Польский волонтер успокаивал защитника Украины. "Все будет хорошо. Все будет хорошо, братец! Будешь жить", – говорил он ему.

– Также в интернете появился ролик, как украинский воин, который едва мог говорить, пел в карете скорой помощи гимн нашей страны.

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