''Война, надо помогать'': украинская бабушка отправила пенсию на ВСУ и пожелала воинам победы. Видео

Рассказ украинской бабушки, которая пережила оккупацию и бомбежки российской армии, растрогал сеть. Женщина поделилась своими воспоминаниями и пожелала успехов Вооруженным силам Украины.

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Несмотря на все ужасы войны, бабушка не пала духом и старалась всеми силами поддерживать родную страну. Об этом сообщает Telegram-канал OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Женщина подчеркнула, что не могла просто так получать гуманитарную помощь и стремилась в силу своих возможностей отблагодарить. Она, в частности, поддерживала порядок вокруг дома.

"Нужно же помогать! Война, надо помогать. Я помогала им листья грести, потихоньку, сколько сил есть, сколько есть возможностей. И так проживала бабашка, занималась физзарядкой своей", – рассказывает бабушка.

При этом женщина не скрывает, что во время российских бомбежек было страшно. Вместе с внучкой они часто спускались в подвал. Когда родственники решили эвакуироваться, бабушка отказалась уезжать и сказала, что будет оставаться в родном доме.

"Конечно, страшно было. Слух плохой, поэтому мне не очень. Правда, когда бабахнуло в дом, в квартиру влетело, я аж с кровати подскочила. Но у меня внучка сильно боялась, и мы ходили в подвал. Все время ходили в подвал. А потом она не выдержала и решила уехать. Меня забирала, но я не уехала", – говорит женщина.

Кроме того, бабушка отметила, что стремится всеми силами поддержать украинских военнослужащих и даже перевела свою пенсию на благотворительность. Она пожелала бойцам ВСУ успехов в боях с российскими захватчиками.

"Я даже свою пенсию отправила. Сказала, чтобы отослали военным. Желаю успеха им, желаю, чтобы закончилось это кровопролитие и возвратиться им всем домой. Все ждут. Дети ждут. Много детей сиротами стали. А сколько русские позабирали деток туда", – поделилась бабушка.

Украинцев в соцсети тронула доброта и искренность этой женщины. Также люди отметили, что многим с этой бабушки стоит брать пример.

Напомним, члены подростковой волонтерской организации "Крихітки" объединились ради помощи украинским военнослужащим. Благодаря активной деятельности подростки собрали сотни тысяч гривен на помощь Вооруженным силам Украины.

Ранее сообщалось, что в Сумской области отец погибшего воина Александра Зозули передал денежную помощь, которую получил от государства, на нужды Вооруженных сил Украины. Мужчина рассказал, что его сын добровольно пошел в армию еще в 2014 году и все это время защищал страну от российской агрессии.

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