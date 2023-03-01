Украинские подростки собрали 230 тыс. в помощь воинам ВСУ: Наев поблагодарил волонтеров, которые стали 'ангелами войны'. Видео

Члены подростковой волонтерской организации "Крихітки" объединились ради помощи украинским военнослужащим. Благодаря активной деятельности подростки собрали сотни тысяч гривен на помощь Вооруженными силам Украины.

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Командующий Объединенными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев встретился с юными волонтерами и поблагодарил их за поддержку нашей армии. Об этом говорится в Facebook Командования Объединенных Сил ВСУ (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Свою активную деятельность дети начали летом прошлого года и за это время им удалось собрать более 230 тысяч гривен. Одной из последних целей юных волонтеров был сбор помощи на протезирование коленного сустава раненого на войне украинского бойца.

Дети собирают средства на благотворительных ярмарках. Они самостоятельно готовят разные лакомства, а затем их продают. На последней ярмарке было собрано около 20 тысяч гривен. Узнав о волонтерской деятельности подростков, генерал-лейтенант Наев захотел лично познакомиться с ними и поблагодарить каждого.

"Юное поколение волонтеров – это наши "ангелы войны", которым иногда все удается лучше, чем взрослым, потому что они более искренние, им верят, к ним прислушиваются. Именно за ними наше будущее и они сами его строят, уверенно и решительно, делая большие добрые дела", – подчеркнул Наев.

По словам командующего Объединенными Силами ВСУ, с таким молодым поколением Украина обязательно победит агрессора и отстроит процветающую страну. Наев добавил, что помощь юных волонтеров уместна и очень важна для поддержки военнослужащих. Генерал подчеркнул, что такая деятельность подростков мотивирует к борьбе с врагом за мирную жизнь Украины.

Напомним, в Сумской области отец погибшего воина Александра Зозули передал денежную помощь, которую получил от государства, на нужды Вооруженных сил Украины. Мужчина рассказал, что его сын добровольно пошел в армию еще в 2014 году и все это время защищал страну от российской агрессии.

Ранее сообщалось, что благотворительная организация "Благотворительный фонд "Мир и Возрождение" создала один из крупнейших центров по изготовлению маскировочных сеток для военных на фронт.

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