'Война может закончиться завтра, если Россия выведет войска': в США отреагировали на 'мирный план' Китая для Украины

Соединенные Штаты отреагировали на "мирный план" Китая для Украины, раскритиковав его. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что война "может закончиться завтра, если Россия прекратит нападать на Украину и выведет свои войска".

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Об этом сообщает AFP. "Моя первая реакция на это заключается в том, что это может остановиться на первом пункте, который заключается в уважении суверенитета всех наций", – сказал Салливан.

Он подчеркнул, что на Россию никто не нападал, и для завершения войны именно Кремль должен вывести свои войска с территории Украины.

"Украина не нападала на Россию. НАТО не нападало на Россию. Соединенные Штаты не нападали на Россию", – сказал он.

"Россия уже проиграла эту войну", – добавил советник Байдена.

Стоит отметить, что в "мирном плане" Китая относительно окончания войны, которую год назад страна-агрессор Россия начала против Украины, содержится 12 пунктов. Пекин призывает к прекращению боевых действий, переговорам, а также к снятию санкций, введенных против Москвы за нападение на украинское государство и преступления против украинского народа.

При этом в Китае считают, что суверенитет и территориальная целостность Украины должна быть сохранена.

Как известно, Китай стремится позиционировать себя как нейтральную сторону в войне, сохраняя при этом тесные связи со стратегическим союзником Россией. В среду высокопоставленный китайский дипломат Ван И встретился с кремлевским диктатором Владимиром Путиным и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве.

Ван И заявил, что Китай готов "углубить политическое доверие" и "усилить стратегическую координацию" с Россией. В то же время в Кремле заявили, что Пекин представил свои взгляды касательно подходов к "политическому урегулированию конфликта".

С тех пор как российские танки пересекли границу Украины, Китай предложил Путину дипломатическую и финансовую поддержку, но воздержался от открытого военного вмешательства или отправки летального оружия.

Вашингтон полагает, что это может скоро измениться, выражая обеспокоенность тем, что Китай может планировать поставки России оружия для поддержки ее военных действий. В Пекине же эти обвинения отвергают.

Но аналитики предполагают, что китайский программный документ может заложить основу для дальнейшего участия Пекина в войне.

Напомним, издание Der Spiegel, ссылаясь на информацию собственных компетентных источников, сообщило, что российские военные ведут переговоры с китайским производителем беспилотников Xi'an Bingo Intelligent Aviation Technology по массовым поставкам дронов-камикадзе ZT-180. Эти беспилотники способны нести боеголовку весом до 50 кг.

Как сообщал OBOZREVATEL, в НАТО видят признаки того, что Китай рассматривает возможность предоставления военной помощи России. США резко предупредили Китай о последствиях поддержки России в войне.