Воинские звания ВСУ начали классифицировать по рангам НАТО

Воинские звания Вооруженных сил Украины начали классифицировать по рангам, которые действуют в Организации Североатлантического договора (НАТО). Соответствующий указ с перечнем специальных кодов уже принял министр обороны Андрей Таран.

Как сообщила пресс-служба Министерства обороны, документ соответствует стандарту НАТО STANAG 2116. По словам главы ведомства, он должен обеспечить реализацию очередного этапа совместимости нашей армии с партнерами по Североатлантическому альянсу.

Кроме того, такие изменения предусмотрены проектом Концепции военной кадровой политики ВСУ, который должен быть реализован до 2025 года.

"Эти решения призваны заменить систему управления карьерой советского образца на современную, действующую в армиях ведущих государств. Фактически, это руководство к действиям кадровым органам переходить на новую философию работы, предусматривающую создание карьерной карты каждому солдату, сержанту, офицеру по его подготовке, росту и обеспечению", – объяснил Таран.

Напомним, ранее стало известно, что Национальная гвардия разработает доктрину, которая, соответствующую принципам НАТО. Помогать в этом будут американские и канадские специалисты.

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