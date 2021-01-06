Військові звання ЗСУ почали класифікувати за рангами НАТО

Військові звання Збройних сил України почали класифікувати за рангами, які діють в Організації Північноатлантичного договору (НАТО). Відповідний указ із переліком спеціальних кодів уже ухвалив міністр оборони Андрій Таран.

Як повідомила пресслужба Міністерства оборони, документ відповідає стандарту НАТО STANAG 2116. За словами очільника відомства, він має забезпечити реалізацію ще одного етапу взаємосумісності нашої армії з партнерами з Північноатлантичного альянсу.

Крім того, такі зміни передбачені проєктом Концепції військової кадрової політики ЗСУ, який має бути реалізований до 2025 року.

"Ці рішення покликані змінити систему управління кар’єрою радянського зразка на сучасну, чинну в арміях провідних держав. Фактично, це керівництво до дій кадровим органам переходити на нову філософію роботи, що передбачає створення кар’єрної мапи кожному солдату, сержанту, офіцеру щодо його підготовки, зростання та забезпечення", – пояснив Таран.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Національна гвардія розробить доктрину, яка відповідатиме принципам НАТО. Допомагатимуть у цьому американські та канадійські фахівці.

Як повідомляв OBOZREVATEL: