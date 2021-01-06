Військові звання ЗСУ почали класифікувати за рангами НАТО
Військові звання Збройних сил України почали класифікувати за рангами, які діють в Організації Північноатлантичного договору (НАТО). Відповідний указ із переліком спеціальних кодів уже ухвалив міністр оборони Андрій Таран.
Як повідомила пресслужба Міністерства оборони, документ відповідає стандарту НАТО STANAG 2116. За словами очільника відомства, він має забезпечити реалізацію ще одного етапу взаємосумісності нашої армії з партнерами з Північноатлантичного альянсу.
Крім того, такі зміни передбачені проєктом Концепції військової кадрової політики ЗСУ, який має бути реалізований до 2025 року.
"Ці рішення покликані змінити систему управління кар’єрою радянського зразка на сучасну, чинну в арміях провідних держав. Фактично, це керівництво до дій кадровим органам переходити на нову філософію роботи, що передбачає створення кар’єрної мапи кожному солдату, сержанту, офіцеру щодо його підготовки, зростання та забезпечення", – пояснив Таран.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Національна гвардія розробить доктрину, яка відповідатиме принципам НАТО. Допомагатимуть у цьому американські та канадійські фахівці.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Таран заявляв, що Україна готова, аби ЗСУ збільшили національні внески в операції під проводом НАТО.
На його думку, це дозволить партнерам досягти максимальної взаємосумісності. А сприятиме цьому Програма розширених можливостей, до якої долучили нашу державу.
Крім того, міністр сподівається, що Україна зможе отримати План дій щодо членства в НАТО уже в 2021 році.
Також наприкінці 2020 року Міноборони вперше в історії без посередників здійснило закупівлю військових товарів через профільну Агенцію НАТО.
А 58 ОМБр ЗСУ в листопаді провела бойову підготовку спільно з інструкторами Альянсу.