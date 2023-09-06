Воин ВСУ требует немедленно открыть реестр имущественных деклараций чиновников: как подписать петицию

Боец батальона "Волки Да Винчи" Александр Ябченко зарегистрировал на сайте президента Украины петицию с требованием незамедлительного открытия деклараций должностных лиц и депутатов. Накануне в Верховной Раде Украины возобновили электронное декларирование, однако "засекретили" декларации от общества еще на год.

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Украинцев призвали поддержать петицию с предложением к Владимиру Зеленскому ветировать закон и внести предложение о немедленном открытии деклараций, необходимые для ее рассмотрения президентом 25 тысяч голосов необходимо собрать в рекордные сроки, пока глава государства не подписал принятый накануне закон. Призыв опубликовал нардеп Дмитрий Гурин, сама же петиция размещена 6 сентября на сайте главы государства.

"Петиция относительно немедленного открытия деклараций от бойца батальона "Волки Да Винчи" и моего друга Александра Ябчанка. Процедурно и технологически это наиболее эффективный и простой вариант здесь и сейчас — обращение к президенту с требованием ветировать закон и внести предложение о немедленном открытии деклараций, в случае принятия которого 226 голосами закон будет считаться принятым с этим предложением президента. То есть все, что там напринимали хорошего – останется, и еще будет правка от президента об открытии деклараций прямо сейчас", – отметил Гурин.

При этом собрать необходимые 25 тысяч подписей необходимо в рекордные сроки.

"Надо закрыть подписи за сегодня. Мне жаль, что на эту правку нам не хватило голосов в парламенте, но имеем то, что имеем и поэтому должны действовать", – добавил нардеп.

В петиции, созданной недавно получившим ранение на фронте воином, отмечено, что принятый накануне во втором чтении законопроект №9534, который должен был возобновить декларирование имущества чиновниками, не выполняет главного требования общества: депутаты решили "засекретить" декларации чиновников еще на год.

А это, убежден Ябченко, лишает общество и журналистов "инструмента контроля за действиями должностных лиц и главного предохранителя коррупции во время войны", а вдобавок и противоречит заявлениям Европейского Союза, послов G7 и депутатов Европарламента.

"Количество журналистских расследований, где фигурируют народные депутаты и представители исполнительной власти поразительное. В настоящее время скрывать от украинцев декларации власти – это покрывать тотальную коррупцию в стране", – подчеркнул воин.

Он призвал Зеленского вмешаться в ситуацию и восстановить справедливость.

"Призываю президента Украины Владимира Зеленского вернуть в Верховную Раду проект закона № 9534 "О внесении изменений в некоторые законы Украины об определении порядка представления деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, в условиях военного положения" с требованием немедленно обеспечить публичный доступ к реестру деклараций без ожидания годового срока (наложить вето с предложениями)", – говорится в петиции.

Украинцев призывают подписать именно эту петицию (на сайте главы государства уже появились ряд аналогичных, что "размывает" голоса). А также распространить ее и призвать сделать то же друзей, родных и знакомых.

Оставить свой голос в поддержку открытия деклараций чиновников можно по ссылке.

Напомним, накануне депутаты Рады не поддержали правку о немедленном открытии деклараций. За эту поправку отдали голоса 199 нардепов при минимальном "пороге" в 226 голосов.

При этом депутаты Рады вернули Е-декларирование. За данное решение проголосовали 329 народных избранников. Восстановление электронного декларирования предусматривает подачу чиновниками деклараций за текущий год, а также за 2021, 2022 годы, восстановление спецпроверок и обязанность военнослужащих Сил обороны подавать декларации после завершения боевых действий или после демобилизации.