Воин ВСУ получил ранения во время обстрела вблизи Луганского на Донбассе

Вечером в среду, 16 июня, боец Вооруженных сил Украины получил осколочное ранение в результате обстрела российскими наемниками наших позиций у Луганского на Донбассе. Раненого эвакуировали в лечебное учреждение.

Об этом сообщили в Facebook Оперативно тактических группировки "Север''. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и отправили в госпиталь.

Сейчас состояние здоровья украинского защитника удовлетворительное, сообщили в ОТУ.

"На обстрел противника наши военные открыли огонь", – отметили в сообщении.

Сообщается, что на месте происшествия работают должностные лица воинской части и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины.

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Отметим, ранее в штабе ООС сообщали о неоднократных нарушений врагом режима прекращения огня 16 июня. Отмечалось, что с начала суток оккупанты трижды открывали огонь по украинским позициям. Один украинский защитник погиб.

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 16 июня, в зоне Операции Объединенных сил в Донбассе с погиб 24-летний военный Роман Галуха. Он был родом из Равы-Русской Львовской области.