Военный из Волыни, потерявший обе ноги, научился ходить на протезах и забрал жену с сыном из роддома. Фото

Недавно, 11 августа, украинский защитник Сергей Копищик, который в июле прошлого года лишился обеих ног во время боевых действий, забрал своего новорожденного сына и жену из Луцкого родильного дома. Копищик в настоящее время проходит обучение ходьбе на протезах.

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Об этом стало известно "Суспільному". Отцом военный стал 9 августа. Первенца назвали Марком.

"Счастливый, очень счастливый! Благодаря ему я так быстро научился ходить, встал на протезы", – сказал Сергей Копищик.

Младенец появился на свет с весом 2 килограмма 920 граммов и ростом 49 сантиметров.

"Я даже не верю, что это уже произошло, что у нас уже есть ребенок. У меня такое ощущение, что кто-то придет и его заберет, но отдавать никому уже не хочется", — говорит Светлана Копищик.

Во время родов Сергей находился рядом с женой. Он подчеркнул, что был настойчив в своем желании поддержать Светлану, так как они с ней совместно прошли через период его лечения после ранения и процесс реабилитации.

"Она постоянно была со мной, поддерживала каждый день. Так что, я не мог ее поддержать тех пару часов. Я, правда, и позеленел, и посинел – но выдержал! , а потом услышал его... Ради такого момента я бы советовал всем мужчинам присутствовать на родах", – добавил Сергей.

По словам директора Луцкого клинического роддома Сергея Сябрука, семье Копищиков была предоставлена возможность разместиться в палате втроем. В течение трех дней они совместно заботились о своем новорожденном ребенке.

У центрального входа Луцкого клинического роддома молодых родителей ожидала семья и друзья.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон снова стал отцом. Счастливое событие случилось 5 июля, но родители сообщили о появлении малыша на свет только сегодня, 11 июля. Жена политика Кэрри Джонсон подарила любимому еще одного сына. Для супругов – это третий общий ребенок, а для государственного деятеля – восьмой.