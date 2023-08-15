Военный из Волыни, потерявший обе ноги, научился ходить на протезах и забрал жену с сыном из роддома. Фото
Недавно, 11 августа, украинский защитник Сергей Копищик, который в июле прошлого года лишился обеих ног во время боевых действий, забрал своего новорожденного сына и жену из Луцкого родильного дома. Копищик в настоящее время проходит обучение ходьбе на протезах.
Об этом стало известно "Суспільному". Отцом военный стал 9 августа. Первенца назвали Марком.
"Счастливый, очень счастливый! Благодаря ему я так быстро научился ходить, встал на протезы", – сказал Сергей Копищик.
Младенец появился на свет с весом 2 килограмма 920 граммов и ростом 49 сантиметров.
"Я даже не верю, что это уже произошло, что у нас уже есть ребенок. У меня такое ощущение, что кто-то придет и его заберет, но отдавать никому уже не хочется", — говорит Светлана Копищик.
Во время родов Сергей находился рядом с женой. Он подчеркнул, что был настойчив в своем желании поддержать Светлану, так как они с ней совместно прошли через период его лечения после ранения и процесс реабилитации.
"Она постоянно была со мной, поддерживала каждый день. Так что, я не мог ее поддержать тех пару часов. Я, правда, и позеленел, и посинел – но выдержал! , а потом услышал его... Ради такого момента я бы советовал всем мужчинам присутствовать на родах", – добавил Сергей.
По словам директора Луцкого клинического роддома Сергея Сябрука, семье Копищиков была предоставлена возможность разместиться в палате втроем. В течение трех дней они совместно заботились о своем новорожденном ребенке.
У центрального входа Луцкого клинического роддома молодых родителей ожидала семья и друзья.
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