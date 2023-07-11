Борис Джонсон стал отцом в восьмой раз: супруга экс-премьера рассекретила пол и имя наследника. Фото

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон снова стал отцом. Счастливое событие случилось 5 июля, но родители сообщили о появлении малыша на свет только сегодня, 11 июля. Жена политика Кэрри Джонсон подарила любимому еще одного сына. Для супругов – это третий общий ребенок, а для государственного деятеля – восьмой.

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Новостью поделилась 35-летняя Кэрри в Instagram. Наследника назвали Фрэнк Альфред Одиссей Джонсон. Молодая мама опубликовала серию домашних кадров, на которых показала нового члена семьи (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Неделя Фрэнки. Добро пожаловать в мир, Фрэнк Альфред Одиссей Джонсон. Угадайте, какое имя выбрал мой муж?! Я люблю каждую минуту сонного маленького пузырька. Видеть, как мои старшие двое принимают своего нового брата с такой радостью и волнением, было самым замечательным зрелищем. Мы все очень очарованы", – читаем в публикации Джонсон.

Напомним, Борис Джонсон и Кэрри Симондс (девичья фамилия) поженились 29 мая 2021 года. Годом ранее, 29 апреля 2020-го на свет появился их первый ребенок – сын Уилф. В декабре 2021-го – дочь Роми.

Первой женой бывшего премьера была Аллегра Мостин-Овен. Они заключили брак в 1987 году, а в 1993-м – расторгли. В этом же году Джонсон взял в жены юристку Марину Уилер. У них четверо общих детей. Также у политика есть внебрачная дочь, родившаяся в 2009-м.

Как недавно писал OBOZREVATEL, Кэрри Джонсон продемонстрировала трогательную фотосессию перед самими родами. Она отметила, что после рождения третьего ребенка начнется настоящее веселье. Чтобы узнать детали – читайте наш материал.