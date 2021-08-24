Военные ООС передали жителям оккупированного Донбасса поздравления с Днем Независимости. Фото

Украинские военные вместе с жителями Донецкой и Луганской областей и волонтерами запустили желто-синие флаги в сторону оккупированных территорий. Действие они приурочили ко Дню Государственного Флага и к 30-летию Независимости Украины.

Об этом сообщили на странице штаба Операции Объединенных сил в Facebook. Отмечается, что флаги запускали с Торецка, Светлодарска, Мариуполя, Каменки, КПВВ Счастье.

Так, военные поздравили с праздниками патриотов, которые вынуждены находиться на оккупированных Россией территориях.

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В то же время, как сказано в сообщении, оккупанты пытались сбить флаги.

"В одной из механизированных бригад, которая присоединилась к акции, военнослужащие рассказали, что оккупанты отреагировали на флаги мгновенно. Из радиоперехвата защитники узнали, что враг пытался сбить украинские флаги. Впрочем им это не удалось", – рассказали в штабе.

Там подчеркнули, что подобные мероприятия уже неоднократно проводились на Донбассе как напоминание жителям временно оккупированных территорий о том, что они являются неотъемлемой частью большой украинской семьи.

Отметим, что в День Независимости террористы прибегли к провокациям на Донбассе и обстреляли украинские позиции. К сожалению, один украинский военный погиб, еще один получил ранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Луганске неизвестные повесили украинский флаг возле базы террористов "ЛНР".