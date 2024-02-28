Военные начали отказываться от наград: скандал вокруг решения УПЦ КП по военному Виктору Пилипенко не стихает. Все подробности

В Украине разразился скандал из-за аннулирования Украинской православной церковью Киевского патриархата и патриархом Филаретом награды военнослужащему 72 ОМБр имени Черных Запорожцев Виктору Пилипенко. Причина – гомосексуальная ориентация защитника.

Об этом сообщили в Facebook УПЦ КП. На сообщение пресс-службы церкви отреагировал сам Пилипенко, а также множество СМИ, пользователей соцсетей и побратимы бойца, которые начали отказываться от наград, врученных Филаретом.

О награждении

8 февраля УПЦ КП отметила медалями за "Жертвенность и любовь к Украине" военнослужащих 72 ОМБр им.Черных Запорожцев. Награду получил весь личный состав.

Пилипенко, всегда открыто заявлявший о своей ориентации, вместе с командиром медпункта Юрием Литвиненко прибыл из Донбасса для передачи наград военным. Получил их лично от Филарета, который поблагодарил бойца.

Почему церковь аннулировала награду

После получения награды воин опубликовал пост благодарности Филарету за награду, решив, что таким образом УПЦ КП изменила свое отношение к ЛГБТ-сообществу.

"Я искренне рад, что исходя из того, что патриарх Филарет сделал такой шаг и поблагодарил меня, открытого гея и активиста правозащиты за защиту – вручил мне медаль со своей подписью и печатью, он и возглавляемый им Киевский патриархат кардинально изменили свою позицию по ЛГБТ+ людей и больше не считают нас "греховными" и причиной коронавируса", – написал Пилипенко.

Однако уже 25 февраля в пресс-службе Филарета отреагировали на его сообщение. Там подчеркнули, что не изменили свою позицию к ЛГБТ-сообществу, а патриарх во время вручения награды "не знал о греховных склонностях" военного. На самом же деле он считает негетеросексуальную ориентацию "содомитским грехом".

В сообщении отметили, что благодарят воина Пилипенко, но не разделяют его "греховных пристрастий".

"Сообщаем, что ввиду открытой пропаганды греховной идеологии и отрицания существования Бога считать церковную награду Виктору Пилипенко аннулированной", – сообщили в пресс-службе церкви.

Реакция Пилипенко и общества

Военнослужащий в ответ на такой поступок УПЦ КП заявил, что ситуация "мега в*ратая" и Филарет, награждая военнослужащих, совершил пиар-акцию для своей конфессии.

"Написал слова благодарности Филарету, наивно представляя себе, что он сознательно меня наградил и показал своим коллегам христианский, бесспорно благородный жест-путеводитель к примирению и взаимному уважению к геям, атеистам, людям других верований. Но все оказалось более прозаичным – Филарет просто горстями засевал свои награды как пиар-акцию своей конфессии", – отметил боец.

В сети поднялась волна возмущения из-за действий УПЦ КП и поддержки в адрес военнослужащего. ОО "Военные ЛГБТ+", возглавляемое Пилипенко, заявили, что "УПЦ КП влечет общество к ценностям болот, обесценивая вклад ЛГБТ+ военных в победу".

Боец 72 ОМБр им.Черных Запорожцев Илья Кротенко подчеркнул, что "погремушки", которые раздает церковь, ничего не стоят.

"В связи с совершенно отвратительным поступком УПЦ Киевского Патриархата и Патриарха Филарета, отобравших награду у ветерана войны Виктора Пилипенко только потому, что он открытый гей, я также отказываюсь от аналогичной своей награды", – написал он.

Военный, волонтер и общественный активист Павел Шатохин отметил, что степень оскорбления, которую УПЦ КП нанесла Пилипенко, сложно оценить.

"Вроде ваша игрушка после этого имеет какую-то ценность. Не имеет. Будто его жертвенность и наша благодарность станут меньше. Не станут. Я занесу вам во Владимирский собор эту вашу игрушку: играйте, как знаете", – отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В январе 2021 года глава УПЦ КП Филарет подтвердил свое высказывание о том, что коронавирус является карой за однополые браки и другие грехи и высказался против закрытия церквей на карантин.

– Еще в 2020 году почетный патриарх ПЦУ Филарет заявил, что категорически против легализации однополых браков в Украине, сравнив их с "Содомом и Гоморрой". Он также заверил, что "будет бороться до последнего", чтобы однополые отношения в Украине не были узаконены.