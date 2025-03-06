Военные на востоке получат дроны и бронированные медэваки Land Rover от Порошенко

Лидер политсилы "Европейская солидарность" Петр Порошенко повез очередную партию дронов и техники на восточное направление.

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Об этом сообщила пресс-служба партии.

"Фронт – это то, о чем должны кричать новости. Ситуация накаляется, и Силы обороны сдерживают врага на Харьковском, Курском и Покровском направлениях", – отмечает пятый президент в соцсетях.

"Хотя нам говорили: "И без вашей помощи разберутся", однако запросов от военных стало только больше. К счастью, часть техники наша команда смогла законтрактовать раньше – до введения преступных санкций", – пишет Порошенко.

"Эти бронированные медэваки Land Rover мы привезли из Великобритании. Ждали их четыре месяца. Отремонтировали, установили дополнительное медицинское оборудование и купольный РЭБ на каждый бронеэвак. Они будут спасать наших ребят из-под огня, из лап смерти. Каждая из этих позиций должна обеспечиваться государством своевременно и в надлежащем количестве. Это то, чего заслуживают наши военные, которые ежедневно находятся в аду", – убежден Порошенко.

Бригадам на восточном фронте Порошенко передаст груз техники на миллионы гривен: бронированные медэваки Land Rover; квадроциклы для штурмов и эвакуации; FPV-дроны, в том числе с машинным зрением; ночные и дневные "Мавики"; купольный РЭБ "Шатро" 5D; детекторы дронов "Ванильный сахарок"; старлинки; зарядные станции; генераторы; шины для грузовиков; электронику.

"Отправляемся на фронт к нашим воинам, ожидающим поддержки. Помогаем Армии и сохраняем спокойствие!" – отмечает пятый президент.