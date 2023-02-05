Военные медики извлекли часть гранаты из тела украинского раненого бойца: фото

Военные медики извлекли боевую часть дульнозарядной гранаты из тела военного Вооруженных сил Украины. Боеприпас прожег большой участок кожи мужчины и застрял в тазобедренной части тела.

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Об этом рассказали на Telegram-канале Military Media Center, опубликовав кадры знаковой операции. У врача, ответственного за спасение бойца, поступившего с опасным ранением, было всего несколько минут на размышления.

"При осмотре врачом-хирургом, у больного была обнаружена боевая часть гранаты типа ВОГ, которая прожгла большой массив кожи пациента. Хирургом было принято немедленное решение об оперативном вмешательстве", – указано в сообщении.

После успешного извлечения боеприпаса, он был передан саперам для обезвреживания.

Как сообщал OBOZREVATEL, днепровские медики во время новогоднего праздника сделали все возможное, чтобы спасти 20-летнего Александра из Харькова. Он попал в медучреждение после того, как получил тяжелое ранение на Донбассе.

Еще раньше в сети появились живые свидетельства спасения бойцов из-под Бахмута. Украинские врачи, работая в невыносимых условиях, с перебоями света, без тепла, в конвейерном режиме буквально творят чудеса, возвращая к жизни наших защитников.

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