Вода в Каховском водохранилище пересекла 'мертвую точку', водозабор уже невозможен – глава Укргидроэнерго

На вечер четверга, 8 июня, уровень воды в Каховском водохранилище составляет 12,5 м. Этот показатель опустился ниже так называемой мертвой точки в 12,7 м, ниже которой водозабор невозможен.

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Об этом сообщил глава "Укргидроэнерго" Игорь Сирота в эфире национального телемарафона. Это значит, что вода из хранилища больше не может поставляться в населенные пункты и Запорожскую АЭС.

Специалист высказал мнение, что падение воды, вероятнее всего, остановится на уровне примерно 3 м.

"Если плотина в нижней части разрушена до самого основания, глубина водохранилища будет не более трех метров, а оно само уменьшится в ширине с 3,5 км, как это было до подрыва, до 1-1,2 км, то есть вернется в русло Днепра, каким оно было до строительства самого водохранилища", – объяснил гидроэнергетик.

По его словам, если уровень воды в хранилище падает на 1 м в сутки, то этот процесс будет длиться еще 7-8 дней. При этом половина Каховской станции полностью под водой, вторая половина на 70%. Земляная вставка между шлюзом и станцией также уже под водой и подвергается размыванию.

Напомним: в Государственной пограничной службе показали с высоты птичьего полета ужасающие масштабы теракта на Каховской ГЭС. На кадрах видно, что вода полностью поглотила остатки плотины. По середине реки видна лишь часть машинного зала Каховской ГЭС.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что потеря основного источника охлаждающей ЗАЭС воды еще больше усложняет "и без того чрезвычайно сложную ситуацию с ядерной безопасностью".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Укргидроэнерго официально заявили: Каховская гидроэлектростанция не подлежит восстановлению. После деоккупации Украине придется строить новую ГЭС. Для этого потребуется много времени и денег;

– также появились новые спутниковые фото, демонстрирующие последствия подрыва российскими военными преступниками плотины на Каховской ГЭС. На вторые сутки после взрыва под воду ушли Голая Пристань, район Корабел в Херсоне и другие территории, где раньше жили люди.

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