Затоплены огромные территории: новые спутниковые снимки последствий разрушения плотины Каховской ГЭС

Появились новые спутниковые фото, которые демонстрируют последствия подрыва российскими военными преступниками плотины на Каховской ГЭС. На вторые сутки после взрыва под воду ушли Голая Пристань, район Корабел в Херсоне и другие территории, где раньше жили люди.

Видео дня

Кадрами в среду, 7 июня, поделился Telegram-канал DeepState. Снимки были сделаны из космоса до и после того, как захватчики совершили циничный теракт с масштабными последствиями.

На фотографиях видно, что на Херсонщине затопило огромные территории. В эпицентре потопа – на островах на Днепре и в населенных пунктах близ реки на низком левом берегу – поверх воды остались только самые высокие сооружения и деревья.

По состоянию на 14:00 среды МВД Украины отчитывалось о том, что от наводнения пострадали 29 населенных пунктов, из них 19 – на подконтрольной Украине территории, 10 – под временной оккупацией.

Компания Maxar также публиковала спутниковые снимки последствий подрыва Каховской гидроэлектростанции. По оценкам компании, от затоплений пострадало свыше 2500 квадратных километров юга Украины.

Как писал OBOZREVATEL:

– Оккупанты взорвали Каховскую ГЭС в ночь на 6 июня, в 2:50. Президент Украины после этого созвал срочное заседание СНБО. Владимир Зеленский назвал устроенный Россией теракт крупнейшей рукотворной экокатастрофой в Европе за десятки лет.

– В населенных пунктах Херсонской области, которые попадают в зону подтопления, объявили эвакуацию. Однако вывезти людей из зоны бедствия на левом, временно оккупированном берегу, почти невозможно. Российских захватчиков эвакуация гражданского населения не беспокоит. Более того, в разгар эвакуации из микрорайона Корабел ВС РФ обстреляли Херсон, ранив украинских правоохранителей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!