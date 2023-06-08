Как упал уровень воды в Каховском водохранилище и какой станет критическим для работы ЗАЭС: в МАГАТЭ ответили

После подрыва войсками России Каховской ГЭС уровень воды в Каховском водохранилище по состоянию на 18:00 7 июня упал на 2,8 метра. В отличии от вчерашнего дня, темпы потери воды снизились.

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Этом сказал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Его заявление опубликовано на сайте агентства. По его словам, почасовые темпы потерь замедлились до 5-7 см в час (вчера было 11 см в час).

Сейчас уровень воды в Каховском водохранилище находится на отметке 14,03 метра. Если уровень воды упадет ниже 12,7 метров, то Запорожская атомная электростанция в Энергодаре больше не сможет перекачивать воду из резервуара на площадку.

Гросси уточнил, что пока что невозможно сказать, насколько сильно повреждена плотина. Поэтому спрогнозировать может ли вода упасть на такой уровень (который станет критическим для ЗАЭС) сейчас тоже невозможно.

Как говорится в заявлении, если текущая скорость падения сохранится (как известно темпы потерь воды уменьшаются), уровень 12,7 метра может быть достигнут в течение следующих двух дней.

"Готовясь к такой возможности, ЗАЭС постоянно пополняет свои запасы воды, включая большой пруд-охладитель рядом с станцией, а также его меньшие пруды-охладители и прилегающие каналы, полностью используя воду Каховского водохранилища, пока это еще возможно. При заполнении этих источников, станцию возможно будет обеспечить водой, необходимой для охлаждения ее шести реакторов, а также отработавшего топлива, на несколько месяцев", – сказал гендиректор.

Он добавил, что возможная потеря основного источника охлаждающей воды еще больше усложняет "и без того чрезвычайно сложную ситуацию с ядерной безопасностью".

Ранее разведка Британии оценила уровень угрозы для Запорожской атомной электростанции после подрыва захватчиками Каховской ГЭС 6 июня. Так, британские военные считают, что ЗАЭС не испытывает немедленные проблемы безопасности из-за падения уровня воды в водохранилище.

Отметим, что от подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС в ночь на 6 июня пострадали десятки населенных пунктов как на освобожденном правом, так и на временно оккупированном левом берегу Херсонщины. На правобережье очень пострадал Херсон и прибрежные населенные пункты, еще больше досталось городам и селам, где распоряжаются оккупанты, критическая ситуация во временно оккупированных Олешках: там люди ночевали на крышах зданий и тщетно ждали помощи.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кинбурская коса, находящаяся под оккупацией, оказалась отрезана от материка из-за значительного затопления. Оно произошло в результате подрыва дамбы на Каховской ГЭС российскими силами.